Chery’den 5 dakikada 500 kilometre menzil iddiası: Megavat şarj yarışına katıldı

Chery, 1.440 kW tepe güce ulaşan Volt-dragon şarj sistemiyle elektrikli otomobillere 5 dakikada 500 kilometre menzil kazandırmayı hedefliyor. Şirket, yüzde 10’dan yüzde 97’ye şarj için 6 dakika 50 saniye açıklarken altyapıyı 2029’a kadar küresel ölçekte yaygınlaştırmayı planlıyor.

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Elektrikli otomobillerde şarj molalarını kısaltma yarışı hızlanıyor. BYD, Geely ve Huawei’nin megavat seviyesindeki şarj yatırımlarına Chery de Volt-dragon sistemiyle katıldı. Çinli üretici, Küresel İnovasyon Konferansı’nda yeni altyapısının performansını ve yaygınlaştırma hedeflerini paylaştı.

Chery’nin açıkladığı en dikkat çekici değer, yalnızca 5 dakikalık şarjla 500 kilometrelik menzil kazanımı.

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YÜZDE 97 DOLULUĞA YEDİ DAKİKADAN KISA SÜREDE ULAŞIYOR

Şirketin paylaştığı verilere göre Volt-dragon, bataryanın doluluk oranını yüzde 10’dan yüzde 97’ye 6 dakika 50 saniyede çıkarabiliyor. Çin basınında aktarılan açıklamalar, teknolojinin ilk kez mart ayında gösterildiğini ve ekim ayındaki etkinlikte yeni yaygınlaştırma planlarının duyurulduğunu belirtiyor.

Şarjın neredeyse tam doluluğa kadar bu sürede tamamlanması, Chery’nin duyurusunun öne çıkan tarafını oluşturuyor.

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HAFİF KABLO VE SIVI SOĞUTMALI SİSTEM

Volt-dragon istasyonlarında silisyum karbür güç elektroniği ve daldırmalı sıvı soğutma kullanılacağı belirtiliyor. Chery, şebekeden şarj konnektörüne kadar olan sistem verimliliğini yüzde 96,5 olarak açıklıyor.

Kablo ve konnektörün toplam ağırlığı 2 kilogram seviyesinde tutulurken çalışma sırasındaki sesin 50 dBA’yı aşmayacağı ifade ediliyor. Şirket, robotik kollarla otomatik bağlantı kurulmasını da planlıyor.

Altyapının CheryMind adlı yapay zeka modeliyle birlikte çalışması öngörülüyor.

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OTOMOBİLLER ŞEBEKEYE ELEKTRİK VEREBİLECEK

Chery’nin enerji planında hızlı şarjın yanında çift yönlü enerji aktarımı da bulunuyor. V2G olarak adlandırılan bu teknoloji, uygun elektrikli otomobillerin bataryalarındaki enerjiyi gerektiğinde şebekeye geri göndermesine imkan tanıyor.

Şirketin resmi açıklamasında, araçların bu yöntemle hareketli enerji depolama birimleri olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıcı zirvesinde hızlı şarj ve araçtan şebekeye enerji aktarımı uygulamalarının gösterimleri de programa dahil edildi.

Çin’deki haberlerde V2G işlevinin 2027’nin ilk yarısında Fengyun A9’un tamamen elektrikli versiyonunda kullanıma sunulmasının planlandığı aktarılıyor.

2029’A KADAR KÜRESEL ŞARJ AĞI HEDEFİ

Chery’nin uzun vadeli hedefi 2029’a kadar dünya genelinde yaklaşık 20 bin istasyonluk bir ağa ulaşmak.

Şirket, Wuhu’daki enerji merkezinde güneş enerjisi, depolama ve şarjı bir araya getirirken İspanya’daki bir ağır ticari araç sahasında da benzer bir şebeke uyguladığını açıklıyor.

MARKALARIN HIZLI ŞARJ YARIŞI

CATL üçüncü nesil Shenxing – yüzde 10’dan 98’e 6 dakika 27 saniye

– yüzde 10’dan 98’e 6 dakika 27 saniye Chery Volt-dragon - yüzde 10’dan 97’ye 6 dakika 50 saniye

- yüzde 10’dan 97’ye 6 dakika 50 saniye Hongqi Ultra Fast Charging - yüzde 10’dan 97’ye 8 dakika 3 saniye

- yüzde 10’dan 97’ye 8 dakika 3 saniye Geely Energee Golden Brick - yüzde 10’dan 97’ye 8 dakika 42 saniye

- yüzde 10’dan 97’ye 8 dakika 42 saniye BYD Blade Battery 2.0 - yüzde 10’dan 97’ye 9 dakika

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