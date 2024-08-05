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Chery küresel çapta 300 laboratuvar kuracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chery küresel çapta 300 laboratuvar kuracak

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki 5 yıl içinde araştırma ve geliştirmeye 100 milyar yuandan fazla yatırım yapacağını açıklayan Chery, disiplinler arası bilim ve sınır ötesi teknoloji araştırmalarını desteklemek üzere 25 bin adedin üzerinde AR-GE personeli yetiştirmeyi ve 300 küresel laboratuvar kurmayı hedefliyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çin’in en büyük otomotiv üreticileri arasında olan Chery, bu yatırımlarla gelişmiş sürücü destek sistemlerindeki rekabet gücünü artıracak ve böylece tüketicilere daha gelişmiş ve güvenilir sürüş destek özellikleri sunacak.

Bu kapsamda markanın en çok satan modeli olan TIGGO 8 Pro Max, Chery Akıllı Sürüş Platformu’ndan yararlanan ilk model olurken 19 ADAS özelliği ile dikkat çekiyor. Hem sürüş güvenliğini hem konforu artıran bu sistem, adaptif hız sabitlemeden otomatik acil durum frenine, çarpışma önleme ve kapı açma uyarılarına kadar birçok farklı güvenlik donanımına ev sahipliği yapıyor.

Araç kullanım esnasında (AEB) sistemi ve Hız Kontrol İşlevi (SCF) özelliği sayesinde yol üzerinde çevreyi gerçek zamanlı olarak izliyor, potansiyel tehlikeleri öngörüyor. Özellikle kör noktalarda kalan ve şehir trafiğinde sürücünün dikkatinden kaçan riskleri analiz eden bu sistemler, farklı senaryolara göre hem araca ve sürücüye destek vererek yolculuk esansındaki güvenliğini arttırıyor.

Bu donanım ülkemizde satılan modellere de yer alıyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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