Chery bünyesindeki Jetour, elektrikli kompakt SUV modeli TX’i Çin’de ön satışa açtı. Arkadan itişli versiyonda 550 km’ye kadar menzil sunan modelin çift motorlu dört çeker seçeneği ise 369 HP güç üretiyor.

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Çin’de Huanyouzhe EV adıyla sunulan Jetour TX için ön satışlar başladı. Baştan elektrikli araçlar için geliştirilen bir platform üzerine kurulan SUV’un Çin fiyatları donanıma göre yaklaşık 14.900 dolar (750.000 TL) ile 21.800 dolar (yaklaşık 1.100.000 TL) arasında değişiyor. Beş seçeneğin dördü arkadan itişli, en üstteki XWD ise dört tekerlekten çekişli.

Chery’den 750 bin TL’lik elektrikli SUV: Jetour TX ön satışa çıktı

ARKADAN İTİŞLİ VERSİYONDA 550 KM MENZİL

Arkadan itişli Jetour TX’in elektrik motoru 268 HP (200 kW) güç ve 285 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 0’dan 100 km/sa hıza 7,5 saniyede ulaşıyor. XWD’de ön aksa eklenen ikinci motorla toplam güç 369 HP’ye (275 kW), tork ise 427 Nm’ye çıkıyor. Dört çeker versiyon aynı hızlanmayı 5,5 saniyede tamamlıyor.

Her iki çekiş seçeneğinde de 65 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya bulunuyor. Çin’de kullanılan CLTC test döngüsünde menzil arkadan itişli modellerde 550 km, dört çeker XWD’de 510 km olarak açıklanıyor. Batarya hızlı şarjla yüzde 30’dan yüzde 80’e yaklaşık 20 dakikada dolabiliyor. Uyumlu donanımlarda 6,6 kW’a kadar dışarıya elektrik verebilen V2L özelliği de bulunuyor.

Chery’den 750 bin TL’lik elektrikli SUV: Jetour TX ön satışa çıktı

YUVARLAK FARLAR VE 150 LİTRELİK ÖN BAGAJ

Jetour TX’in köşeli gövdesine önde ve arkada yuvarlak aydınlatma grupları eşlik ediyor. SUV, bagaj kapağına takılan dış saklama kutusuyla 4.605 mm uzunluğa ulaşıyor. Aks mesafesi 2.735 mm olan modelin kaputunun altında 150 litrelik yıkanabilir bir bagaj da bulunuyor.

Jetour, model için 200 mm yerden yükseklik ve 500 mm sudan geçiş derinliği açıklıyor. Dört çeker seçenekte düşük hızda ilerleme kontrolü ve dar alanda dönüşü kolaylaştıran arazi işlevleri de sunuluyor.

Chery’den 750 bin TL’lik elektrikli SUV: Jetour TX ön satışa çıktı

ÜST DONANIMLARDA FALCON 500+ SÜRÜŞ DESTEĞİ

Kabinde 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ile 8,8 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Tour OS işletim sistemini kullanan multimedya sistemi Apple CarPlay, Huawei HiCar ve Carlink bağlantılarını destekliyor.

Üst donanımlardaki Falcon 500+ sistemi, otoyolda navigasyona dayalı sürüş desteği, uzaktan park ve manevra hafızası sunuyor. Şehir içi navigasyon destekli sürüş işlevinin daha sonra kablosuz yazılım güncellemesiyle eklenmesi planlanıyor. Jetour TX için Türkiye’ye yönelik bir satış tarihi veya fiyat açıklanmadı.

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