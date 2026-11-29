Araçların tavanındaki LiDAR çıkıntısı Çin'de bazı yeni enerjili araç sahipleri için statü sembolüne dönüştü. Alışveriş sitelerinde satılan sahte kapakların fiyatı yaklaşık 1 dolardan başlıyor.

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Çin'de tavana yerleştirilen LiDAR sensörü taşıyan yeni enerjili araçların sayısı artıyor. Bu çıkıntı, giriş seviyesi modelleri veya donanım paketlerini üst versiyonlardan ayıran bir işaret olarak da görülüyor.

Bu ilgi, sahte plastik kapaklar için ayrı bir pazar doğurdu. Satıcıların hedefinde, aracını daha üst seviye göstermek isteyen giriş seviyesi yeni enerjili araç veya eski içten yanmalı otomobil sahipleri var.

Çin'de sahte LiDAR modası: 1 dolarlık plastik kapakla "üst paket" görünümü

1 DOLARA SATILIYOR

Alibaba'ya ait Taobao'da öne çıkan ilanlardan biri, Li Auto'nun L6'dan L9'a uzanan menzil uzatıcılı SUV ailesine yönelik kapaklar sunuyor. Düz siyah kapak yaklaşık 7 dolar, ön cam güneşlik şeridini de içeren versiyon ise yaklaşık 22 dolara satılıyor.

Satıcılar, ürünlerin ABS plastikten enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretildiğini ve parlak siyaha profesyonel olarak boyandığını söylüyor. Başka ilanlarda Denza D9, Leapmotor C10 ve Aito M7 için de uyumlu kapaklar bulunuyor. En ucuz ürünün ilanında su geçirmezlik, "üst paket görünümü" ve özel yapıştırma bandı vurgulanıyor.

Çin'de sahte LiDAR modası: 1 dolarlık plastik kapakla "üst paket" görünümü

TAKASTA DEĞER ARTIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Başka bir iddiaya göre, tavanında LiDAR bulunmayan giriş seviyesi Li L6 Pro'nun sahibi, aracına yapıştırdığı sahte kapakla bir galericiyi yanılttı. Aracını L6 Max olarak tanıtan kişinin, takas değerini yaklaşık 4.500 dolar artırdığı öne sürüldü.

Çin'de sahte LiDAR modası: 1 dolarlık plastik kapakla "üst paket" görünümü

MAVİ IŞIK DA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Görünüm üzerinden yürüyen tartışmaların bir başka örneği Dongfeng’in SUV’u oldu. SUV'un yenilenmiş versiyonu olan modelde Huawei'nin Qiankun ADS 5 Pro sistemi kullanılıyor, LiDAR sensörü ise kabin içinde yer alıyor. Dongfeng'in tavana yalnızca sürüş destek sistemini gösteren küçük mavi lambayı yerleştirmesi, internet kullanıcılarının modeli üst sınıf araçlara özenmekle suçlayıp alay etmesine yol açtı. Şirket, sensörün kabin içinde olduğunu açıklayınca eleştiriler azaldı.

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