Citroen efsanesi 2CV elektrikli olarak geri dönüyor: Fiyatı 1 milyon TL’nin altında

KAPILARDAKİ YUMURTALIKLARIN BİR HİKAYESİ VAR

Kabindeki en sıra dışı ayrıntılardan biri, kapı içlerine yerleştirilen yumurta saklama bölmeleri. Bu tercih, orijinal 2CV’nin geliştirme hedeflerine gönderme yapıyor: Otomobilin, bozuk bir tarladan geçerken taşıdığı yumurtaları kırmaması isteniyordu.

Yeni konseptte çıkarılabilir koltuklar piknik molalarında kullanılabiliyor. Orta konsolun yerini ise taşınabilir bir sepet alıyor. Böylece otomobilin içindeki bazı parçalar, araç dışında da işlevini sürdürebiliyor.

Tek kollu direksiyonun bulunduğu kabinde 8 inçlik kare dokunmatik ekran kullanılıyor. “Radioen” adlı çıkarılabilir radyo, taşınabilir hoparlör olarak da çalışıyor. Fren pedalındaki kaplumbağa ve gaz pedalındaki tavşan figürleri, tasarımın eğlenceli ayrıntılarını tamamlıyor.