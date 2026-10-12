Citroen efsanesi 2CV elektrikli olarak geri dönüyor: Fiyatı 1 milyon TL’nin altında
Citroen, efsanevi 2CV’yi elektrikli bir şehir otomobili olarak yeniden yorumladı. Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen 2 CV Concept; açılabilir kumaş tavanı, retro tasarımı ve kapılardaki yumurta bölmeleriyle dikkat çekiyor. Seri üretim modelinin 2028’de gelmesi hedefleniyor.
Citroen’in en tanınmış otomobillerinden 2CV, yeni bir elektrikli modelin ilham kaynağı oldu. Marka, Paris’te tanıttığı 2 CV Concept ile küçük ve ulaşılabilir otomobil anlayışını günümüze taşıyor. Avrupa’da üretilmesi planlanan model, ürün gamında Ami ile C3 arasında konumlandırılacak.
TANIDIK ÇİZGİLER, DAHA GÜÇLÜ BİR GÖRÜNÜM
Yuvarlak farlar, belirgin çamurluklar ve öne doğru alçalan oluklu kaput, orijinal 2CV’yi hemen hatırlatıyor.
Geriye doğru açılan kumaş tavan da korunmuş. Buna karşılık geniş iz açıklığı ve 19 inçlik jantlar, yeni konsepti atasından daha güçlü ve yere sağlam basan bir görünüme kavuşturuyor.
Otomobilin uzunluğu 3,76 metre. Citroen, küçük boyutlarla şehir içinde manevra ve park kolaylığı sağlamayı, aynı zamanda üretim maliyetini kontrol altında tutmayı amaçlıyor.
KAPILARDAKİ YUMURTALIKLARIN BİR HİKAYESİ VAR
Kabindeki en sıra dışı ayrıntılardan biri, kapı içlerine yerleştirilen yumurta saklama bölmeleri. Bu tercih, orijinal 2CV’nin geliştirme hedeflerine gönderme yapıyor: Otomobilin, bozuk bir tarladan geçerken taşıdığı yumurtaları kırmaması isteniyordu.
Yeni konseptte çıkarılabilir koltuklar piknik molalarında kullanılabiliyor. Orta konsolun yerini ise taşınabilir bir sepet alıyor. Böylece otomobilin içindeki bazı parçalar, araç dışında da işlevini sürdürebiliyor.
Tek kollu direksiyonun bulunduğu kabinde 8 inçlik kare dokunmatik ekran kullanılıyor. “Radioen” adlı çıkarılabilir radyo, taşınabilir hoparlör olarak da çalışıyor. Fren pedalındaki kaplumbağa ve gaz pedalındaki tavşan figürleri, tasarımın eğlenceli ayrıntılarını tamamlıyor.
HAFİFLİK VE KOLAY ONARIM ÖNE ÇIKIYOR
Citroen’in ağırlık hedefi yaklaşık bir ton. Marka, daha hafif bir otomobilin daha küçük ve düşük maliyetli bataryayla günlük ihtiyaçları karşılayabileceğini belirtiyor.
Tasarımda onarım kolaylığı da düşünülmüş. Gövdeden ayrı tasarlanan tamponlar bağımsız olarak değiştirilebiliyor. Düz yüzeyler ve sade parçalar, seri üretimi kolaylaştıracak tercihler arasında bulunuyor.
BAŞLANGIÇ FİYATI İÇİN 15 BİN EURO HEDEFİ
Avrupa’da üretilecek otomobil için yaklaşık 15.000 euro (yaklaşık 830 bin TL) başlangıç fiyatı hedefleniyor.
Motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve şarj süreleri henüz açıklanmadı. Dolayısıyla yeni 2CV’nin teknik performansını değerlendirmek için seri üretim modeline ilişkin ayrıntıların paylaşılması gerekiyor.