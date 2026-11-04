Citroen Kasım ayı fiyat listesi belli oldu: Elektrikli C5 listeden çıktı, hibrit versiyonda indirim kampanyası
Fransız üretici Citroen, Kasım fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.
Citroen Kasım ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.
Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.
Markanın e-C5 Aircross modeli Kasım ayında satış listesinden çıkarıldı. Modelin hibrit versiyonunda ise 470 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.
Markanın tüm modellerine zam gelirken, model ve donanıma göre 200 bin TL’nin üzerinde indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.
|AMİ
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2026
|605.000
|575.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Dark Side
|2026
|620.000
|590.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunrise
|2026
|645.000
|615.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunset
|2026
|645.000
|615.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2025
|565.000
|535.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Buggy
|2025
|605.000
|465.000
|-140.000
Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 120 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Kasım 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|1.645.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|1.725.000
|1.605.000
|-120.000
C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik indirim uygulanıyor. İşte Kasım 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.280.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Collection
|2026
|2.290.000
|2.190.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.320.000
|2.220.000
|-100.000
Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. İşte Kasım 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2026
|1.875.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Collection
|2026
|1.990.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2026
|2.020.000
Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde Kasım ayında zam yapılması. İşte Kasım ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…
|C4 Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.295.000
|2.140.000
|-155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.345.000
|C4 X Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.295.000
|2.140.000
|-155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.345.000
İşte Kasım ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.375.000
|2.150.000
|-225.000
Kasım ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.340.000
|2.150.000
|-190.000
Kasım ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.865.000
|2.399.000
|-466.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|3.050.000