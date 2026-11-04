Citroen Kasım ayı fiyat listesi belli oldu: Elektrikli C5 listeden çıktı, hibrit versiyonda indirim kampanyası

Fransız üretici Citroen, Kasım fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Citroen Kasım ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

Markanın e-C5 Aircross modeli Kasım ayında satış listesinden çıkarıldı. Modelin hibrit versiyonunda ise 470 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Markanın tüm modellerine zam gelirken, model ve donanıma göre 200 bin TL’nin üzerinde indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.

AMİ Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyatı (TL) Fark (TL) 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 605.000 575.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 2026 620.000 590.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 2026 645.000 615.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunset 2026 645.000 615.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami 2025 565.000 535.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Buggy 2025 605.000 465.000 -140.000

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 120 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Kasım 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 83 kW Elektrikli Motor Plus 2026 1.645.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2026 1.725.000 1.605.000 -120.000

C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik indirim uygulanıyor. İşte Kasım 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.280.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Collection 2026 2.290.000 2.190.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.320.000 2.220.000 -100.000

Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. İşte Kasım 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2026 1.875.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection 2026 1.990.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2026 2.020.000

Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde Kasım ayında zam yapılması. İşte Kasım ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…

C4 Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.295.000 2.140.000 -155.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.345.000

C4 X Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.295.000 2.140.000 -155.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.345.000

İşte Kasım ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.375.000 2.150.000 -225.000

Kasım ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.340.000 2.150.000 -190.000

Kasım ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.865.000 2.399.000 -466.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 3.050.000

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala