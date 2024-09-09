Dizel devri bitti mi? Tahtını hibrite kaptırdı

Türkiye'de otomobil satışlarının ilk altı ayında hibrit motorlu araçlar benzinli modellerin ardından ikici sırada yer aldı İstatistikler, "Dizel devri bitti mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayı verilerine göre 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,2 oranında artış sağladı.

Bir önceki yıla oranla benzer seyrini sürdüren pazarda toplam 9 aylık satış adedi ise 762.152 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışlarında ise 9 aylık dönemde bir önceki yıla göre %3,0 oranında büyüme yaşanırken, hafif ticari araç pazarı ise %9,5 oranında küçüldü. azalarak 156.513 adet oldu.

DİZEL DEVRİ BİTTİ Mİ?

Raporda yer alana verilere göre elektrikli otomobil satışlarının yükseliş trendinden olduğu Türkiye otomotiv pazarında liderlik yüzde 64,2 ile benzinli modellerde. İkinci sırada yüzde 15,7 payla ikinci sırada hibrit otomobil satışları yer alırken, uzun süredir tercihlerde 1’nci sırada yerini alan dizel motorlu otomobiller ise yüzde 11’lik oranla 3’ncü , elektrikli modeller yüzde 8,4 ile dördüncü ve otogazlı otomobiller sadece yüzde 0,7 pay ile beşinci sırada yer aldı.