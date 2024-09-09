Fastback mimari Full + full teknoloji! Yeni Peugeot 3008 sahaya iddialı çıktı 

Hibrit ve %100 elektrikli olarak iki farklı motor seçeneği ile ülkemizde satışa sunulan yeni 3008, 1 milyon 865 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Araç elektrikli versiyonda tek şarjla 500 km menzile ulaşabiliyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - İkonik Avrupalı üretici Peugeot ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008’i, ülkemizde satışa sundu. Dış tasarım çizgilerinde fastback çizgileri ile büyük beğeni toplayan araç, iç mekânda ise sürüş keyfini ileri seviyeye taşıyan yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit® donanımı sayesinde rakipleri arasında sıyrılmayı başarıyor.

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Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip %100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor.

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Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Araç kendi sınıf standartlarının üstünde konfor ve teknoloji donanımlarıyla dikkat çekerken C-SUV segmentindeki en yüksek güvenlik sertifikaları ile adından söz ettiriyor.

SATIŞI 100 BİNE KOŞUYOR

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni 3008’in Avrupa’da tanıtımından itibaren 2 ay gibi kısa sürede 50 bin adedin üstünde sipariş aldığına dikkat çekerek “Biz de Türkiye’de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki toplam satışın yaklaşık % 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” dedi.

Önceki 3008 modellerinin toplamında 96 bin adeti aşan bir satış hacmine ulaştıklarını dile getiren Reyhanoğlu “İnşallah 100 bininci Yeni 3008’i kısa bir süre sonra sahibine teslim ediyor olacağız. Mevcut 3008’imiz tükendi. Yeni 3008 ile ilgili bir iletişim başlattık. Müşterilerimizden ön talep topladık. Yeni 3008 ile tanışma, aracı görme önceliği topluyoruz aslında ama günlük yaklaşık 250-300 civarı talep geldi. Aslında bakarsanız hâlihazırda mevcut bekleyen müşterilerimiz de olduğu düşünülürse Türkiye’de de oldukça yüksek bir ilgiyle karşılaşacağa benziyor, öyle görünüyor ilk sinyaller açısından” ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarına güvenimiz tam

Yeni 3008 için düzenlenen basın toplantısında hem grup olarak hem marka olarak yılbaşında 1 milyonun biraz üstü toplam pazar satışları bekledikleri ve bu konudaki açıklamalarını hatırlatan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu “Başka markalarda farklı görüşler, negatif beklentiler de vardı ama biz grup olarak hep Türkiye pazarına güvendik. Daha pozitif tarafta olduk. 90 binin üstünde bir ağustos kapattık bu tüm zamanların en iyi ağustos ayı oldu. Eylül ayına geldiğimiz bu ilk günlerde de pazarın bu adediyle ilgili öngörümüz konusunda ısrarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde beklentilerimiz Türkiye için güçlü bir otomotiv pazarı ve yine 1 milyon adedin üzerinde satışlar” dedi.