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Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu!
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında satış rakamları açıklandı. Verilere göre, ağustosta otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artış göstererek 90 bin 134 adede ulaştı.

Ağustosta otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 2,6 oranında yükselerek 20 bin 846 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında binek ve hafif ticari araçlar dahil toplam satışlarda lider konumda olan marka Fiat oldu. Fiat, 11 bin 135 adetlik satışla ilk sırayı alırken, onu 9 bin 742 adetle Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti. Volkswagen, 6 bin 611 adetle dördüncü, Opel ise 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu! - 1. Resim

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Otomobil satışlarında ise Renault, 8 bin 626 adetle en fazla satılan marka olarak öne çıktı. Fiat, 6 bin 760 satışla ikinci sırada bulunurken, Volkswagen 5 bin 284 adetle üçüncü sırayı aldı. Hyundai, 4 bin 154 satışla dördüncü, Chery ise 3 bin 643 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu! - 2. Resim

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

ODMD listesinde, Smart, Alpine, Seres ve Neta markaları hariç diğer 56 markanın ağustosta satış yaptığı görüldü. Lüks otomobil segmentinde, geçen ay 95 adet DS, 78 adet Porsche, 66 adet Lexus, 25 adet Maserati, 3 adet Jaguar, 2 adet Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve Aston Martin satıldı.

Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu! - 3. Resim

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç satışlarında ise Ford, 5 bin 814 adetle lider konumdayken, Fiat 4 bin 375 satışla ikinci sırada, Peugeot ise 2 bin 210 satışla üçüncü sırada yer aldı. Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel ise 1720 adetle beşinci sırada oldu.

Ağustos ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
          
ALFA ROMEO 4444  004444
ALPINE 00  0000
ASTON MARTIN 11  0011
AUDI 1.9011.901  001.9011.901
BENTLEY 11  0011
BMW 1.6891.689  001.6891.689
BYD 6969  006969
CHERY 3.6433.643  003.6433.643
CITROEN 2.5152.515 1.8251.82504.3404.340
CUPRA 733733  00733733
DACIA 2.4922.492  002.4922.492
DFSK 7676 27270103103
DS 9595  009595
FARIZON    11011
FERRARI 22  0022
FIAT6.728326.7602.0902.2854.3758.8182.31711.135
FORD02.3452.3452.8162.9985.8142.8165.3438.159
HONDA 2.4812.481  002.4812.481
HONGQI 11  0011
HYUNDAI2.3951.7594.154 1481482.3951.9074.302
ISUZU  0232125357232125357
IVECO  0 1751750175175
JAECOO 621621   0621621
JAGUAR 33  0033
JEEP 351351  00351351
KARSAN  04 4404
KG MOBILITY – SSANGYONG 507507 66660573573
KIA 2.0942.094 6602.1002.100
LAMBORGHINI 11  0011
LAND ROVER 500500 000500500
LEAPMOTOR 1414  001414
LEXUS 6666  006666
MASERATI 2525  002525
MAXUS  0 22022
MERCEDES-BENZ 2.2982.298 1.2161.21603.5143.514
MG 1.4701.470  001.4701.470
MINI 247247  00247247
MITSUBISHI 33 00033
NETA 00  0000
NISSAN 2.1382.138  002.1382.138
OPEL 3.5953.595 1.7201.72005.3155.315
PEUGEOT 2.8402.840 2.2102.21005.0505.050
PORSCHE 7878  007878
RENAULT6.1052.5218.626 1.1161.1166.1053.6379.742
SEAT 717717  00717717
SERES 00  0000
SKODA 3.2303.230  003.2303.230
SKYWELL 2323  002323
SMART  0  0000
SUBARU 1717  001717
SUZUKI 250250  00250250
TESLA 1.0501.050  001.0501.050
TOGG601 601  06010601
TOYOTA1.6031.0862.689 4574571.6031.5433.146
VOLKSWAGEN 5.2845.284 1.3271.32706.6116.611
VOLVO 948948  00948948
          
TOPLAM:17.43251.85669.2885.14215.70420.84622.57467.56090.134
Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Anadolu Ajansı
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