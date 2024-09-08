Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında satış rakamları açıklandı. Verilere göre, ağustosta otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artış göstererek 90 bin 134 adede ulaştı.

Ağustosta otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 2,6 oranında yükselerek 20 bin 846 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında binek ve hafif ticari araçlar dahil toplam satışlarda lider konumda olan marka Fiat oldu. Fiat, 11 bin 135 adetlik satışla ilk sırayı alırken, onu 9 bin 742 adetle Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti. Volkswagen, 6 bin 611 adetle dördüncü, Opel ise 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Otomobil satışlarında ise Renault, 8 bin 626 adetle en fazla satılan marka olarak öne çıktı. Fiat, 6 bin 760 satışla ikinci sırada bulunurken, Volkswagen 5 bin 284 adetle üçüncü sırayı aldı. Hyundai, 4 bin 154 satışla dördüncü, Chery ise 3 bin 643 adetle beşinci sırada yer aldı.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

ODMD listesinde, Smart, Alpine, Seres ve Neta markaları hariç diğer 56 markanın ağustosta satış yaptığı görüldü. Lüks otomobil segmentinde, geçen ay 95 adet DS, 78 adet Porsche, 66 adet Lexus, 25 adet Maserati, 3 adet Jaguar, 2 adet Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve Aston Martin satıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç satışlarında ise Ford, 5 bin 814 adetle lider konumdayken, Fiat 4 bin 375 satışla ikinci sırada, Peugeot ise 2 bin 210 satışla üçüncü sırada yer aldı. Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel ise 1720 adetle beşinci sırada oldu.

Ağustos ayında markaların satış rakamları şöyle: