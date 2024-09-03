Yılın 8 ayında kaç adet otomobil satıldı? Geçen yıla göre artış var

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 3 oranında artarak 605 bin 639 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,5 azalarak 156 bin 513 adet oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ağustos ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti.

SATIŞLAR YÜZDE 3 ARTTI

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 3 oranında artarak 605 bin 639 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,5 azalarak 156 bin 513 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Ağustos ayında yüzde 0,8, otomobil pazarı yüzde 0,23, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 oranında arttı.

AĞUSTOSTA KAÇ ADET OTOMOBİL SATILDI?

2024 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846 adet oldu.

10 YILLIK AĞUSTOS AYI ORTALAMA SATIŞLARI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,3 arttı.