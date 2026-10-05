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T-Otomobil

Dizelin tahtını elektrikli aldı! Otomotiv pazarında kabuk değişimi

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Dizelin tahtını elektrikli aldı! Otomotiv pazarında kabuk değişimi
Başlık ResmiDizelin tahtını elektrikli aldı! Otomotiv pazarında kabuk değişimi

Otomotiv pazarında daralma artarken, motor tercihlerindeki dönüşüm hızlandı. Yılın 9 ayında elektrikli ve hibrit otomobiller 326 bin 35 adetlik satışla toplam pazarın yüzde 51,9’unu oluşturdu. Aynı dönemde dizel satışları yüzde 40 oranında azalırken, benzinli model satışlar yüzde 23,5 geriledi...

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Türkiye otomotiv pazarı, geçen yılın rekor seviyelerinin ardından 2026’nın son çeyreğine girerken sert fren yaptı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803 bin 465 adet seviyesinde gerçekleşti. Pazardaki daralma eğilimi özellikle eylül ayında belirginleşirken; otomobil satışları yüzde 27,80, toplam pazar ise yüzde 24,33 azaldı. Buna karşın mevcut satış hacmi, 10 yıllık eylül ayı ortalamasının yüzde 17,8 üzerinde kalarak pazarın tarihsel dengesine oturduğuna işaret etti.

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DİZELİN SONU MU GELDİ?

Pazardaki adet kaybının ötesinde, en köklü kırılma motor tercihlerinde yaşandı. Ocak-eylül döneminde dizel otomobil satışları yüzde 40,7 oranında azalarak pazar payını yüzde 5,5 seviyesine kadar düşürdü. Asıl çarpıcı tablo ise eylül ayında ortaya çıktı. Eylül ayında dizel otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 oranında eriyerek sadece 1.166 adede geriledi. Böylece dizel motorun binek otomobil pazarındaki payı yüzde 1,8 ile tarihi dip seviyesine indi.

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ÜÇ ARAÇTAN İKİSİ İTHAL!

ODMD verilerine göre yılın ilk 9 ayında satılan 803 bin 465 adet aracın yüzde 67,2’sini (539 bin 871 adet) ithal modeller oluştururken, yerli üretim araçların payı yüzde 32,8’de (263 bin 594 adet) kaldı. Otomobil özelinde incelendiğinde ithalat payı yüzde 64,8’e yükseldi. Yerli binek pazarında Renault 84 bin 566 adetlik satışla liderliğini korurken, Toyota 42 bin 447 adetle ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin yerli elektrikli markası Togg ise 9 ayda ulaştığı 37 bin 426 adetlik satışla yerli binek araç liginde doğrudan üçüncü basamağa yerleşti.

Dizelin tahtını elektrikli aldı! Otomotiv pazarında kabuk değişimi
Başlık ResmiDizelin tahtını elektrikli aldı! Otomotiv pazarında kabuk değişimi

ELEKTRİKLİ 160 KW BARAJINDA

Pazarda dizelden boşalan alanı hızla hibrit ve elektrikli modeller doldururken, elektrikli araç pazarı genel piyasa daralmasına âdeta meydan okuyor. Eylül ayında saf elektrikli otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 15 bin 74 adede ulaştı. Elektrikli araç pazarının dinamiğini ise ÖTV baremleri belirledi. Ocak-eylül döneminde düşük ÖTV diliminde yer alan 160 kW altındaki elektrikli modellerin satışı yüzde 7,9 artışla 106 bin 818 adede yükselirken; yüksek vergi yüküne maruz kalan 160 kW üzerindeki modellerin satışı yüzde 59 oranında sert bir düşüş yaşadı. Bu tabloyla birlikte pazarın yüzde 17’sini tek başına 160 kW altı elektrikli otomobiller domine etti.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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