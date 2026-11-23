BYD’nin Fang Cheng Bao markası, altı koltuklu şarj edilebilir hibrit SUV modeli Ti9’u Çin’de satışa sundu. Direksiyonu yaklaşık 10 saniyede ön konsola katlanan model, 400 km elektrikli ve 1.630 km toplam menzil sunuyor.

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Fang Cheng Bao’nun yeni büyük SUV’si Ti9, Çin pazarına giriş yaptı. Üç sıra koltuklu modelin başlangıç fiyatı 279 bin 900 yuan (2.122.000 TL) olarak açıklandı. Ti9’un en dikkat çekici özelliği ise sürücü koltuğunun önünde daha fazla alan oluşturmak için geliştirilen katlanır direksiyonu.

Dünyada ilk! Katlanır direksiyonlu BYD Ti9 satışa çıktı

DİREKSİYON 10 SANİYEDE KONSOLA KATLANIYOR

Üst donanımda sunulan sistemde direksiyon çemberinin hareketli bölümleri katlanırken kolon da ön konsola doğru çekiliyor. Yaklaşık 10 saniyede tamamlanan işlem, sürücünün önündeki alanı genişletiyor. Marka, mekanizmanın 0–180 derece arasında katlanabildiğini ve 80 bin açma-kapama çevrimine göre tasarlandığını belirtiyor.

Elektronik kontrollü steer-by-wire direksiyon sistemiyle birlikte geliştirilen bu yapı, park ve dinlenme senaryolarında kabinin kullanımını değiştiriyor. Sürücü, direksiyonun kapladığı alan açıldığında koltuğunu daha rahat yatırabiliyor veya dizüstü bilgisayarla çalışabiliyor. Kabinde kullanılabilen küçük masa aksesuarları da bu düzeni tamamlıyor. Katlanır direksiyon, aracın sürücüyü direksiyon gizlenmiş halde yolda taşıdığı bir otonom sürüş özelliği olarak sunulmuyor. Tasarımın temel amacı, mola sırasında sürücü bölümünü daha kullanışlı hale getirmek.

Dünyada ilk! Katlanır direksiyonlu BYD Ti9 satışa çıktı

400 KM ELEKTRİKLİ MENZİL AÇIKLANDI

Ti9, BYD’nin yeni DMS hibrit platformunu kullanıyor. Güç aktarımında 1,5 litrelik turbo benzinli motor ile ön ve arka akslara yerleştirilen iki elektrik motoru birlikte görev yapıyor. Elektrik motorlarının toplam gücü 400 kW, yaklaşık 536 HP olarak açıklanıyor. Üreticinin verisine göre SUV, 0’dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor.

66,48 kWsa kapasiteli ikinci nesil Blade batarya, CLTC standardına göre 400 kilometreye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Dolu batarya ve yakıt deposuyla açıklanan toplam menzil ise 1.630 kilometre.

BYD’nin Flash Charging teknolojisini destekleyen bataryanın, uygun hızlı şarj koşullarında yüzde 10’dan yüzde 97’ye yaklaşık dokuz dakikada doldurulabildiği belirtiliyor.

Dünyada ilk! Katlanır direksiyonlu BYD Ti9 satışa çıktı

ÜÇ SIRADA ALTI KOLTUK SUNULUYOR

5.270 mm uzunluğa ve 3.130 mm aks mesafesine sahip Ti9’da 2+2+2 düzeninde altı koltuk bulunuyor. İkinci sıradaki iki bağımsız koltuk, elektrikli ayak destekleri ve yana doğru hareket edebilme özellikleriyle kabinin kullanımını çeşitlendiriyor. Katlanır kabin versiyonunda sürücü koltuğu tek düğmeyle yaklaşık 20 saniyede dinlenme konumuna geçebiliyor. Koltuğun sırtlığı 165 dereceye kadar yatırılabiliyor. Ön bölümde 30 inçlik geniş ekran yer alırken donanıma göre ikinci sıra için 21,4 inç tavan ekranı ve 6,6 inç çıkarılabilir kontrol ekranı sunuluyor. Konfor donanımları arasında 31 hoparlörlü Devialet ses sistemi ve 11,3 litrelik çift bölmeli buzdolabı da bulunuyor.

Dünyada ilk! Katlanır direksiyonlu BYD Ti9 satışa çıktı

HAVALI SÜSPANSİYON VE SÜRÜŞ DESTEKLERİ

Ti9’da yol yüzeyini önceden algılayarak süspansiyon ayarlarını düzenleyen DiSus-A havalı süspansiyon sistemi kullanılıyor. Marka, normal dönüş yarıçapını 4,95 metre olarak açıklarken düşük tutunmalı zemindeki özel dönüş işlevinde 3,55 metreye kadar inilebildiğini belirtiyor.

LiDAR destekli God’s Eye B sistemi ise şehir içi ve otoyol sürüş destekleriyle otomatik park işlevlerini bir araya getiriyor.

Katlanır direksiyon, 329 bin 900 yuanlık (2.500.000 TL) en üst versiyona özel sunuluyor. Diğer iki versiyonda geleneksel direksiyon düzeni kullanılıyor.

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