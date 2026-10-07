Renault, Espace’ın minivan kimliğini elektrikli bir konseptle yeniden yorumluyor. Altı koltuklu E-Space Concept, 12 Ekim’de Paris Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkacak.

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Renault’nun Avrupa’da aile otomobili anlayışını değiştiren modellerinden Espace, elektrikli çağa hazırlanıyor. İlk görüntüleri paylaşılan E-Space Concept, kısa ön bölümü, geniş cam yüzeyleri ve iç hacme öncelik veren gövdesiyle modelin köklerine dönüyor. Güncel Espace’ın SUV çizgilerinden uzaklaşan konsept, minivan fikrini yeniden gündeme taşıyor.

İlk kez 1984 yılında satışa sunulan Espace, kutu biçimindeki gövdesi ve esnek kullanım sunan kabiniyle tanınmıştı. Modelin sonraki nesillerinde farklı koltuk düzenleri ve döndürülebilen ön koltuklar gibi çözümler kullanıldı. Ancak tüketicilerin SUV’lara yönelmesiyle Espace zaman içinde değişti ve üç sıralı bir SUV haline geldi. Yeni konsept, bu ismin başlangıçtaki aile ve yaşam alanı odaklı yaklaşımını tekrar öne çıkarıyor.

Efsane minivan elektrikleniyor: Renault E-Space Concept ortaya çıktı

İLK NESLE ÖZGÜ TASARIM

4,70 metre uzunluğundaki E-Space Concept’in kısa kaputu ve dik ön yüzü, ilk nesille görsel bağlantı kuruyor. Eğimli ön camın ardından uzanan yatay omuz çizgisi, dik arka bölümle tamamlanıyor.

Renault’nun açıkladığı diğer ölçüler 2,02 metre genişlik ve 1,67 metre yükseklik. 23 inç jantlar tasarımı tamamlarken ön ve arkadaki U biçimli ışık şeritleri aracın hatlarını çevreliyor. Ön yüzdeki aydınlatmalı Renault logosu da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Efsane minivan elektrikleniyor: Renault E-Space Concept ortaya çıktı

6 BAĞIMSIZ KOLTUKLU DÜZEN

İç mekanda tamamen düz zemin üzerine yerleştirilmiş, üç sıraya yayılan altı bağımsız koltuk bulunuyor. Koltukların tamamı aynı boyut ve tasarıma sahip. Giriş çıkışı kolaylaştırmak için hafifçe dönebilen koltuklar, farklı yerleşimlerde büyük bir masa çevresinde ortak kullanım alanı oluşturabiliyor.

Konsept 800 volt, 750 kilometre elektrikli menzil ve menzil artırıcıyla 1.400 kilometre toplam menzil rakamları, RGEV Medium 2.0 platformuyla geliyor.

E-Space adındaki “E”, Renault’nun E-Tech elektrikli teknolojilerine; “Space” ise geniş ve kullanışlı iç mekana gönderme yapıyor. Renault’nun güncel açıklamasına göre E-Space Concept için henüz seri üretim planı bulunmuyor.

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