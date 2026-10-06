Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ekim ayı fiyat listesini ve finansman kampanyalarını güncelledi. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına Ekim ayında da rakamları değiştirerek devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye faizsiz kredi imkanıyla Togg sahibi olunabilirken, 33.000 TL taksitle de kredi kullanılabiliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Togg, Ekim ayı fiyat listesini ve yeni finansman kampanyasını açıkladı. Ekim ayında da Togg T10X ve fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.885.000 TL’den

T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.196.000 TL’den

T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.371.000 TL’den

T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.218.000’den satılıyor.

EYLÜL AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) - 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) - 3.218.137 TL

Ekim ayında özel kampanya! Sadece 168 bin TL peşinatla Togg

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi T10X için 50.000 TL iken T10F için 40.000 TL.



V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor. Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL.

V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

1,5 MİLYON TL’YE YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz seçenekleri dikkat çekiyor.

Eylül ayına göre kredi miktarları ve vade sayıları değişirken, faiz oranlarında değişiklik olmadı. Togg T10F için bireysel kullanıcılara özel 1,7 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Yani 2.371.000 TL’lik araç için 671.000 TL peşinat ödemek yeterli olabiliyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 1.000.000TL 6 ay 0,00% 166.667TL T10F V2 800.000TL 8 ay 0,00% 100.000TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10F V2 1.700.000 TL 48 ay 2,95% 78.008 TL T10F V2 600.000 TL 12 ay 0,00% 50.000 TL T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay 2,99% 78.094TL

TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X’te de bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman sağlanıyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 800.000TL 6 ay 0,00% 133.333 TL T10X V2 600.000TL 8 ay 0,00% 75.000TL T10X V2 400.000 TL 12 ay 0,00% 33.333 TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10X V2 1.700.000TL 48 ay 2,95% 78.008 TL T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay 2,99% 78.094TL

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. Ayrıca sıfır faiz kampanyaları da bulunuyor. 48 ay vadeli kredi seçeneğinde sadece 168.000 TL peşinat ödeyerek Togg sahibi olunabiliyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 1.000.000TL 6 ay 0,00% 166.667 TL T10F V2 800.000TL 8 ay 0,00% 100.000 TL T10F V2 600.000TL 12 ay 0,00% 50.000 TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10F V2 2.325.000TL 48 ay 3,20% 98.225 TL T10F 4More 3.050.000TL 48 ay 3,20% 128.854 TL

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 800.000TL 6 ay 0,00% 133.333 TL T10X V2 600.000TL 8 ay 0,00% 75.000TL T10X V2 400.000TL 12 ay 0,00% 33.333 TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10X V2 2.325.000TL 48 ay 3,20% 98.225 TL T10X 4More 3.050.000TL 48 ay 3,20% 128.854 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala