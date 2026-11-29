GAC, güvenliği öne çıkaran yeni bataryası Danxia 3.0'ı Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Açıklanan bilgilere göre araca takılı batarya, hemen altında patlatılan el bombasının ardından alev almadı.

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Elektrikli otomobillerde batarya güvenliği, üreticilerin öne çıkmaya çalıştığı başlıklar arasında yer alıyor. Guangzhou merkezli GAC de yeni bataryası Danxia 3.0'ı darbe, patlama ve sızıntı senaryolarına ilişkin iddialarla tanıttı.

Şirket, Danxia ailesinin ilk neslini 2021'de, ikinci neslini ise 2023'te duyurmuştu. Serinin üçüncü neslinde odak noktasını güvenlik oluşturuyor. Yeni paket, yedi katmanlı koruma yapısıyla tanımlanıyor.

BATARYANIN ALTINDA EL BOMBASI PATLATILDI

Tanıtımın en dikkat çekici bölümünü el bombası testi oluşturdu. Denemede 62 gram TNT içeren 82-2 tipi bir el bombası kullanıldı. Bomba, araca monte edilmiş batarya paketinin tam altında patlatıldı. Paylaşılan sonuçlara göre batarya alev almadı, araç da çalışır durumda kaldı.

2.000 JOULE'LÜK DARBEYE DAYANDIĞI AÇIKLANDI

Danxia 3.0'daki koruma yapılarından ilki, aracın altından gelebilecek darbelere karşı geliştirildi. Paketin 2.000 joule'e kadar olan darbelere dayanabildiği belirtiliyor. Çin'in mevcut güvenlik standardı 150 joule olarak aktarılıyor. Buna göre açıklanan değer, standardın yaklaşık 13 katına denk geliyor.

Testler China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) ile birlikte düzenlendi. Bataryanın alt bölümüne sırasıyla 150, 300, 500, 1.000 ve 2.000 joule seviyelerinde darbe denemeleri yapıldı. Programda hareket halindeyken alttan sürtme testi de yer aldı.

YANDAN ÇARPMADA HÜCRELERE ULAŞAN GİRİNTİ OLMADI

GAC'nin batarya sistemi Ar-Ge sorumlusu Wang Qingquan, alt gövde ve yan darbe korumasına yönelik iki yapıyı anlattı. Saatte 32 kilometre hızla yapılan yandan direk çarpma testinde hücrelere uzanan herhangi bir girinti oluşmadı. Bu sonuç, darbe enerjisinin emilmesine ve yükün gövdede dağıtılmasına bağlanıyor.

SIZINTIYI ÜÇ SANİYEDE TESPİT EDİYOR

Paketin izleme sisteminin 2 milimetrelik sızıntıları üç saniye içinde algılayabildiği ifade ediliyor. Böylece sıvı kaçağından doğabilecek kısa devrelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Alt bölüme yerleştirilen elastik dalga sensörleri de ciddi bir darbe algıladığında anında uyarı veriyor.

HANGİ MODELDE KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL

GAC, bataryanın kimyasını, kapasitesini, voltajını, ağırlığını, boyutlarını ve hücre tedarikçisini açıklamadı. Danxia 3.0'ın ilk olarak hangi modelde, ne zaman kullanılacağı da henüz bilinmiyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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