VavaCars’ın araç sahipleriyle gerçekleştirdiği ankete göre, aracını satmayı planlayanların yüzde 56,5’i sıfır veya ikinci el başka bir otomobile geçiş yapmayı hedefliyor.

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Sıfır ve ikinci el araç alımı, satış nedenleri arasında ilk iki sırada yer alırken üçüncü sırada ise araç veya konut alımı dışındaki nakit ihtiyacı geliyor. 2026’nın ilk on ayında her bir sıfır otomobile karşı 8,1 ikinci el otomobil satılması da ikinci el pazarının araç yenileme döngüsündeki ağırlığını gösteriyor.

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FİYATLAR DENGELENDİ

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yılın son döneminde araç yenileme talebiyle ikinci el pazarında hareketliliğin artmasını, ancak güçlü arz sebebiyle fiyatların dengeli seyretmesini beklediklerini söyledi. Gözelekli “Anket sonuçları, araç satış kararının önemli ölçüde başka bir araca geçiş ihtiyacından beslendiğini gösteriyor. Yıl sonuna doğru sıfır araç kampanyalarının araç yenileme hareketini hızlandırmasını ve bunun ikinci el pazarına da yansımasını bekliyoruz. Bununla birlikte piyasadaki araç arzının güçlü olması, hareketliliğin fi yatlara aynı ölçüde yansımasını sınırlıyor. Bu nedenle yılın son bölümünde daha canlı ancak fi yatlar açısından dengeli bir pazar görünümü bekliyoruz” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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