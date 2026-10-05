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T-Otomobil

Küresel platform kuruyorlar! Avrupa’daki Togg kullanıcıları dernek çatısı altında buluşacak

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Küresel platform kuruyorlar! Avrupa’daki Togg kullanıcıları dernek çatısı altında buluşacak
Başlık ResmiKüresel platform kuruyorlar! Avrupa’daki Togg kullanıcıları dernek çatısı altında buluşacak

Yerli otomobil Togg kullanan gurbetçilerle Almanlar Stuttgart’ta buluştu. 45 araçlık konvoyla ‘Togg Europe’a giden topluluk, 160 üyeye ulaşan yapıyı dernekleştirip Avrupa’ya yayma kararı aldı.

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Almanya’daki Togg kullanıcıları, Avrupa’da güçlü bir dayanışma ağı oluşturmak ve resmî dernek statüsü kazanmak maksadıyla bir topluluk oluşturdu.

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Düzenledikleri etkinlikte 45 araçla şehir turu atan Togg Almanya Topluluğu, Fasanenhof’taki Togg Europe GmbH merkezi önünde toplandı. Dört kişiyle başlayıp kısa sürede 160 üyeye ulaşan platform, Tesla kullanıcılarının örgütlenme modelini örnek alarak özel bir online forum kurma kararı aldı.

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Kurucu ortalardan Habib Aydın açıklamasında 9 ayda 40 bin km yol katettiğini belirterek, Türkiye’deki mühendislerin sunduğu uzaktan teknik teşhis ve servis desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “Almanya’nın en büyük otomobil derneği olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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