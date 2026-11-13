Jaguar Land Rover’ın BYD ile Defender tasarımı üzerinden yaşadığı hukuk mücadelesi sürerken Çin’de benzer çizgilere sahip bir SUV daha satışa çıktı. BAIC Xingtan 5X, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle 18.890 dolardan (950.000 TL) başlayan lansman fiyatıyla pazara girdi.

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BAIC’nin satışa sunduğu Xingtan 5X, düz tavanı, dik arka bölümü ve yana açılan bagaj kapağıyla Land Rover Defender’ı andırıyor. Benzerlik sadece gövde oranlarıyla sınırlı kalmamış. Farların içindeki yarım daire biçimli gündüz aydınlatmaları, kare stoplar ve kaputun ön kenarındaki model yazısı da Defender’ı hatırlatan ayrıntılar arasında.

ELEKTRİKLİ VERSİYONDA 625 KİLOMETRE MENZİL

Beş koltuklu Xingtan 5X’in Çin’deki liste fiyatı 129.900 yuandan başlıyor. Lansmana özel 3.000 yuan indirimle giriş fiyatı 126.900 yuana, yani yaklaşık 18.890 dolara düşüyor. BAIC, 21 Ekim’de başlayan 23 günlük ön satış döneminde 30.208 sipariş aldığını açıkladı.

Tamamen elektrikli versiyonda arka aksa yerleştirilen 304 HP’lik motor ve 81,9 kWh’lik batarya kullanılıyor. Çin’in CLTC test döngüsündeki menzil 625 kilometre. BAIC’nin verilerine göre 800 voltluk sistemle batarya, DC hızlı şarjda yüzde 30’dan yüzde 80’e 14,5 dakikada ulaşabiliyor.

Şarj edilebilir hibrit seçeneklerde 1,5 litrelik turbo benzinli motor ve 50,4 kWh’lik batarya görev yapıyor. Önden çekişli versiyonun CLTC elektrikli menzili 310 kilometre, dört tekerlekten çekişli versiyonunki ise 285 kilometre. Dört tekerlekten çekişli modelde arka diferansiyel kilidi bulunurken Huawei’nin LiDAR destekli sürüş yardım sistemi belirli donanımlarda sunuluyor.

Land Rover Defender’a Çin’den bir benzer daha: Fiyatı 1 milyon TL bile değil

BYD DOSYASINDA LAHEY MAHKEMESİ EL KOYMA KARARINI KALDIRDI

Jaguar Land Rover, BYD’nin Fang Cheng Bao markası altında geliştirdiği Ti 7’nin Defender’a ait tasarım haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor. Bu iddia kapsamında Ağustos’ta BYD’nin Hollanda’daki iki ofisinde dijital kayıtlara el konulmuştu. Lahey mahkemesi, 11 Kasım tarihli kararıyla el koymayı kaldırdı ve JLR’ye, kararın tebliğinden sonraki 24 saat içinde dosyaların imhası için talimat verme yükümlülüğü getirdi. Gecikme halinde uygulanacak ceza saat başına 50.000 euro, toplamda en fazla 500.000 euro. Tasarım haklarının ihlal edilip edilmediği ise ayrı yargılamaların konusu.

Land Rover Defender’a Çin’den bir benzer daha: Fiyatı 1 milyon TL bile değil

EVOQUE BENZERİ LANDWIND X7’NİN ÜRETİMİ DURDURULMUŞTU

JLR, 2019’da Çin’de Jiangling Motor Corporation’a karşı açtığı Landwind X7 davasını kazanmıştı. Pekin’deki mahkeme, Range Rover Evoque’a özgü beş tasarım unsurunun X7’de kopyalandığına hükmetmiş ve modelin üretim ve satışının durdurulmasına karar vermişti.

Defender benzetmesi ise BAIC’den önce Chery’nin iCaur V27 modeline de yapılmıştı. Auto Express’in görünümünü Defender’a benzettiği V27’nin 2027’nin başında Birleşik Krallık’ta satışa çıkması planlanıyor.

Land Rover Defender’a Çin’den bir benzer daha: Fiyatı 1 milyon TL bile değil

Defender benzetmesi BAIC’den önce Chery’nin iCaur V27 modeli için de yapılmıştı. Defender’a benzetilen V27’nin 2027 başında Birleşik Krallık’ta satışa çıkması planlanıyor. Lynk & Co’nun yeni tanıttığı 900L’nin de yine yan profilini, siyah tavan sütunları ve düz gövde yüzeyleri nedeniyle Range Rover’a benzetiliyor.

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