Lotus Esprit geri dönüyor: Süper otomobilin çift turbolu V8’i belli oldu

Lotus, 2028’de tanıtmayı planladığı Type 135’in çift turbolu V8 motorunu doğruladı. Esprit adını yeniden taşıması beklenen ortadan motorlu süper otomobilde hibrit sistemin toplam gücü 986 beygiri aşacak.

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Lotus’un duyurduğu anlaşmaya göre Horse Powertrain’in geliştirdiği W40 motor ve sekiz ileri çift kavramalı hibrit şanzıman ilk kez Type 135’te birlikte kullanılacak. Lotus, yeni otomobili ürün gamında Emira ile sınırlı sayıda üretilen elektrikli Evija arasına yerleştirecek.

ÇİFT TURBOLU V8 TEK BAŞINA YAKLAŞIK 671 HP ÜRETEBİLİYOR

W40 kodlu 4,0 litrelik V8, 500 kW’ın üzerine çıkabiliyor ve 800 Nm azami tork üretiyor. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki motorun iki turbosu, silindir sıralarının arasına yerleştirildi. “Hot-V” olarak bilinen bu düzen, motorun daha kompakt olmasını ve egzoz gazlarının turbolara daha kısa yoldan ulaşmasını sağlıyor.

Horse, W40 motorunu özellikle hibrit uygulamalar için tasarladı. Bu da Lotus'un, elektrik desteğiyle birlikte toplamda 986 beygir gücün üzerine çıkacağı anlamına geliyor.

Horse’un bu motor için geliştirdiği 8LDCT şanzıman, 1.050 Nm’ye kadar giriş torkunu karşılayabiliyor. Tedarikçiye göre ıslak çift kavramalı şanzımanın vites değişimine tepki süresi 20 milisaniyenin altında.

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ESPRIT ADI İÇİN GÖZLER 2028’E ÇEVRİLDİ

Lotus, Type 135 için sadece bir Horse motoru sunmuyor. En üst düzey 135'ler W40 hibrit V8 güç aktarma sistemine sahip olacakken, temel modellerin yine Horse tarafından geliştirilen ve hibrit destekli W30 V6 motoruyla gelmesi planlanıyor. Çift turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motor, hibrit destek eklenmeden önce 536 beygir gücü (544 PS) ve 700 Nm tork üretiyor.

Giorgetto Giugiaro’nun çizgilerini taşıyan orijinal Esprit, 1977 yapımı The Spy Who Loved Me filminde James Bond’un otomobili olarak tanındı. Esprit ailesine V8 seçeneği 1996’da eklendi ve son otomobil 2004’te Hethel’de üretim bandından indi. Lotus, Type 135’in Avrupa’da üretilmesini öngörüyor ve ilk teslimatları da 2028’de yapmayı planlıyor.

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