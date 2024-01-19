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    Lüks sınıfta sıralama değişti: Çinli marka Türkiye'de lider oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Büyük hacimleri ve gösterişli yapıları ile dikkat çeken D-SUV sınıfında en çok satan markalar sıralaması değişti. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı 2023 yılına ait satış verilerine göre Chery’nin D-SUV segmentindeki iddialı modeli TIGGO 8 PRO, sadece 9 ayda 14 bin 499 adetlik satışla rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.

    Lüks sınıfta sıralama değişti: Çinli marka Türkiye&#039;de lider oldu
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Ülkemizde resmi faliyetlerine 2023 mart ayında başlayan ve güçlü satış grafiği ile bir çok markayı geride bırakan Chery, Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı resmi verilere göre bu başarısı tescillemiş oldu. Yayınlanan rapora göre lüks sınıfına giren ve hacimleri ile dikkat çeken D-SUV segmentinde sadece 9 ay içinde 14 bin 499 adet TIGGO 8 PRO modeli trafiğe çıktı.

    TALEP ARTIYOR

    Geride bıraktığımız 2023 yılını Türkiye’de binek araç satışlarında 10’uncu sırada tamamlayan Chery, SUV segmenti özelinde ise dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan aracın küresel satışları, yıllık yüzde 31,9 artışla 230 bin adedi aştı. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu. Genel pazar performansı açısından değerlendirildiğinde, Chery TIGGO 8 serisi farklı modelleriyle 2023 yılında Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Ekvator, Mısır gibi pazarlarda küresel kullanıcıların güvenini kazanarak güçlü satışlar elde etmeye devam ediyor.

    KULLANICIDAN TAM NOT ALDI

    Dünya çapında satış grafiği ile dikkat çeken Chery TIGGO 8 serisi, 2023’te birçok ödüle de imza atmayı başardı. 2023 Güney Afrika Motor Tutkunları kategorisinde “Yılın Otomobili” ödülünü alan TIGGO 8, ayrıca Meksika’da Autoshow TV tarafından “En İyi Orta Boyut SUV” unvanını ve Filipinler’de 19. Yıllık C! Ödülleri'nde En İyi Orta Boy Crossover ödülünü aldı. Ayrıca TIGGO 8 serisi, J.D. POWER 2023 Çin APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen SM) Orta Ölçekli SUV Segmentinde 1 Numara oldu ve 2023'te Segmentlere Ayrılmış Modeller kapsamında CACSI (Çin Otomobil Müşteri Memnuniyeti Endeksi) Şampiyon oldu. TIGGO 8 serisi bunun dışında 2023 COC'de (Çin Off-Road Şampiyonası) şampiyon unvanını da perçinlemiş oldu.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CheryÇinTürkiye
    Haberler > T-Otomobil > Lüks sınıfta sıralama değişti: Çinli marka Türkiye'de lider oldu
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