Sıfır ve ikinci elde en çok satılan otomobil markaları belli oldu

19 Ocak 2024 11:28 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:30

2024'e girerken düşük faiz, takas desteği, indirim gibi çeşitli otomobil kampanyaları devam ediyor. Bazı kampanyalar sona erkerken, oto bayiler liste fiyatlarında güncellemelere başladı. "İkinci el otomobil fiyatlarına zam gelecek mi?" sorusu tekrar gündem olurken, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilenleri cevapladı. Ertemel, piyasada en çok satın alınan ikinci el modellerini ve markalarını da sıraladı.

Ertemel şunları söyledi:

BAYİLER LİSTE FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

"Ağustos ayında başlayan yıl sonu kampanyaları, sıfır otomobilde yüzde 20’lere varan indirimler ve avantajlı finansman olanakları ile araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Sıfır otomobilde sağlanan indirimler, ikinci el otomobil satışlarının düşmesine, dolayısıyla da fiyatlarda indirime gidilmesine neden oldu.

Bu süreçte fiyatlar tüketici lehine şekillenirken, haksız uygulamalar ve ikinci el-sıfır otomobil fiyat dengesizliği gibi tüketici aleyhine uygulamalar da azaldı.

Daha önce yapılan açıklamalarda özellikle Kasım ve Aralık aylarında yapılan indirimlerin maliyetler seviyesine kadar geldiği ifade edilmişti. Bu nedenle, sıfır ve ikinci el otomobilde daha fazla düşüş beklendiği beyan edilmişti. Döviz kuruna ve maliyetlere bağlı olarak fiyatlarda bir miktar artış olabileceği de öngörüler arasındaydı.

Geldiğimiz noktada süreci değerlendirmek gerekirse Ağustos ayında başlayan indirim trendinin Eylül ve Ekim aylarında zirveye ulaştığı, Kasım-Aralık aylarında sabit fiyatlamalara döndüğü ve Ocak ayında bazı modellerde yapılan indirim oranlarının azaltıldığı, bazı modellerde ise liste fiyatına artış uygulanarak, artık liste fiyatlarının geçerli olduğu görülüyor.

YÜZDE 3 İLA 5 ZAM BEKLENİYOR

Özetle kampanyalar devam eden ya da sonlandırılan tüm 2023 model araçlarda bir miktar fiyat artışı söz konusu. Her marka henüz 2024 model fiyatlarını açıklamamış olsa da 2023-2024 model fiyat farkının yüzde 3 ile yüzde 5 arasında olacağı söyleneniliyor. 2024 yılında döviz kurunda artış olduğu takdirde veya otomobile talebin tekrar artmasıyla beraber araç fiyatlarında artışlar yaşanabilir.

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ

Ülkemizde en çok rağbet gören otomobillerin başında C Segment Sedan aile otomobilleri geliyor. Bu segmentte olan araçların bazılarının ülkemizde üretiliyor olmasından kaynaklı sunduğu fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor ile tüketiciler tarafından oldukça ilgi görüyor. Uzun yıllardır gerek sıfır gerekse ikinci el pazarında en çok satan otomobil bu segmente ait.

PİYASANIN YÜZDE 75’İ 5 YILDAN UZUN SÜREDİR KULLANILAN ARAÇLAR

Yine B Segment Hatchback otomobiller de en çok tercih edilen araçlar arasında. Model yılı olarak değerlendirdiğimizde pazarın ortalama %75’i 5 yaş ve üzeri araçlara ait. Bu dilimde de en büyük payı 10 yaş ve üzeri araçlar alıyor.

Ancak 2023 yılında alım refleksinin sıfır otomobile kayması ve son 5 aylık süreçte ikinci el talebinin de bu alana yönelmesiyle birlikte, 2023 verilerinde biraz daha dengeli bir tablo görülebilir. Mevcut ekonomi politikası, yüksek mevduat oranları ve krediye erişim de yaşanan zorluklar sebebiyle bu yıl piyasada daralma bekleniyor. Şu an için sıfır otomobile ilgi biraz daha fazla olsa da gerek sıfır gerekse ikinci elde genel talebin düşük olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı'nın Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu.

Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti. 2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, bunların yüzde 45'i satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrimiçi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor.

Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrimiçi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor. Pazarda ikinci el otomobillerin fiyatı, ağır hasarlı olup olmadığı merak edilse de markalar da öne çıkıyor."

İKİNCİ EL PAZARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MARKA