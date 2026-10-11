McLaren, 750 PS gücündeki V8 motorlu süper otomobili 750S’in üretimini 2027’de sonlandıracağını açıkladı. Son siparişlerin kabul edilmeye başlamasıyla, 2017’de 720S ile doğan model ailesi yaklaşık 10 yıllık yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor.

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McLaren’ın elektrik desteği olmadan yüksek performans sunan modellerinden 750S, üretim hayatının son dönemine girdi. İngiliz marka, otomobilin 2027’de üretimden kalkacağını doğrularken satın almak isteyen müşteriler için son sipariş sürecini başlattı.

Karar, McLaren’ın ürün gamını yenilemeye ve farklı sınıflara açılmaya hazırlandığı dönemde geldi. Üretimin sona ereceği kesin ay ise açıklanmadı. Coupe ve açılır tavanlı Spider versiyonlarıyla sunulan 750S, 2023’ten bu yana markanın süper otomobil ailesinin merkezinde yer alıyor.

720S İLE BAŞLAYAN HİKAYE TAMAMLANIYOR

750S’in vedası, yalnızca dört yıllık bir modelin üretimden kalkması anlamına gelmiyor. Otomobilin temelleri, McLaren’ın 2017’de tanıttığı 720S’e dayanıyor. Hafif yapı, ortadan yerleşimli V8 motor ve aerodinamik verimlilik üzerine kurulan bu platform, farklı performans modellerine de temel oluşturdu.

McLaren 750S için yolun sonu: Üretim 2027’de bitecek, son siparişler alınıyor

2023’te gelen 750S, önceki modelin kapsamlı biçimde geliştirilmiş bir versiyonuydu. McLaren’a göre parçaların yaklaşık yüzde 30’u değiştirildi veya yeniden tasarlandı. Motor gücü artırılırken ağırlık azaltıldı, sürücü odaklı kabin ve yeni kontrol sistemleriyle otomobilin kullanım karakteri de elden geçirildi.

ELEKTRİK DESTEĞİ OLMADAN 750 PS

McLaren 750S’in kalbinde 4.0 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Elektrik motoru desteği kullanmayan ünite, 750 PS güç ve 800 Nm tork üretiyor. Güç, yedi ileri çift kavramalı şanzıman üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor.

Üreticinin açıkladığı verilere göre 750S Coupe, 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7,2 saniyede tamamlıyor. Azami hız 332 km/s olarak veriliyor.

750S’in performansında yalnızca motorun payı bulunmuyor. 720S’e kıyasla 30 kilogramlık ağırlık azaltımı, daha kısa son dişli oranı, daha hızlı tepki veren direksiyon ve yenilenen amortisörler de otomobilin sürüş özelliklerini geliştiren değişiklikler arasında.

McLaren 750S için yolun sonu: Üretim 2027’de bitecek, son siparişler alınıyor

SON OTOMOBİLLER KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLECEK

Sipariş sürecinin sonuna yaklaşılması, müşterilerin yalnızca hazır konfigürasyonlarla sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor. McLaren Special Operations, yani MSO bölümü üzerinden kişiye özel renk, malzeme ve tasarım tercihleri yapılmaya devam edilebiliyor.

Aynı platform ailesinden doğan pist odaklı 765LT ve 200 adet üretilecek 788HS de bu dönemin özel modelleri arasında yer alıyor. McLaren, 788HS için her müşteriye özel MSO çalışmaları içeren bir üretim programı uyguluyor.

McLaren 750S için yolun sonu: Üretim 2027’de bitecek, son siparişler alınıyor

YENİ DÖNEMDE HİBRİT MODELLER VE SUV VAR

750S’in yerini doğrudan alacak otomobilin bütün ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Bilgilere göre McLaren, çift turbo V6 motorla elektrik desteğini birleştiren ve yaklaşık 810 HP güç üretmesi beklenen yeni bir ortadan motorlu coupe üzerinde çalışıyor. Ancak bu modelin ürün gamındaki konumunu, kesinleşmiş bir 750S halefi olarak değerlendirmek için henüz erken.

Markanın dönüşümü süper otomobillerle de sınırlı kalmayacak. McLaren, ilk SUV modelini geliştirdiğini doğruladı; yeni motor ve şanzımanlarını kendi bünyesinde tasarlayıp üretmeye hazırlanıyor. Böylece 750S’in vedası, İngiliz üreticinin hem teknik altyapısının hem de hitap ettiği müşteri kitlesinin değişeceği daha geniş bir yenilenmenin parçası olacak.

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