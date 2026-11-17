Mercedes, 2027’de makyajlanacak SL ailesine uzun yol konforuna odaklanan yeni bir versiyon ekleyecek. Mercedes-Benz rozeti taşıyacak üstü açık model, AMG ve Maybach sürümlerinin yanında yer alacak. Motor seçenekleri arasında 443 HP’lik sıralı altı silindirli bir SL 500 de gündemde.

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Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, Berlin’de düzenlenen Altın Direksiyon ödül törenine kamuflajlı bir SL prototipiyle geldi. Burada konuşan Källenius, 2027’de tanıtılacak otomobilin üstü açık sürüşte daha fazla konfor sunacağını söyledi. 2021’de tanıtılan R232 neslini Mercedes-AMG geliştirmişti.

MERCEDES-BENZ SL’YE ÖZEL ÖN TASARIM

Yeni versiyon, kumaş tavanı ve 2+2 koltuk düzenini koruyacak. Mercedes-Benz rozeti taşıyan SL’e daha klasik bir ön panjur ve konfor odaklı süspansiyon ayarları hazırlanıyor. Kamuflajlı prototiplerde görülen üç köşeli yıldız biçimindeki gündüz farları da makyajla gelen değişikliklerden biri.

Aynı habere göre kabinde Mercedes’in MB.OS işletim sistemine geçilecek, sürüş destek sistemleri güncellenecek ve direksiyon üzerindeki fiziksel kumandalar yeniden düzenlenecek. Ortak platformu kullanan sabit tavanlı AMG GT Coupe ise kendi süspansiyon ayarlarıyla performans odaklı konumunu sürdürecek.

Mercedes-Benz SL geri dönüyor! Bu kez öncelik konfor

SL 500 İÇİN ALTI SİLİNDİR, AMG SL 63 İÇİN YENİ V8

Dört silindirli AMG SL 43’ün ardından motor gamına SL 500 4MATIC+’ın eklenmesi bekleniyor. Bu versiyon için adı geçen 3,0 litrelik turbo beslemeli sıralı altı silindirli motor 443 HP üretecek. Hem altı silindirli motor hem de güncellenen V8, dokuz ileri otomatik şanzıman ve 48 voltluk hafif hibrit sistemle eşleştirilecek.

V8’li sürümlerde, güncellenen S-Serisi’nde de kullanılan 4,0 litrelik çift turbolu M177 Evo motorun görev yapması bekleniyor. Düz düzlemli krank miline sahip yeni V8’in AMG SL 63 4MATIC+’ta yaklaşık 604 HP, yenilenen Maybach SL 680’de de benzer bir güç sunacağı belirtiliyor.

Mercedes-Benz rozeti altında yaklaşık 530 HP’lik bir SL 580 de değerlendiriliyor. 805 HP’lik şarj edilebilir hibrit AMG SL 63 S E Performance’ın ise gamdan çıkarılması bekleniyor. Mercedes, yeni SL’in kesin tanıtım tarihini ve motor seçeneklerini daha sonra açıklayacak.

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