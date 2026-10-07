MG Ekim 2026 fiyat listesi: Ekim ayına özel indirimler

MG’nin Ekim 2026 fiyat listesi, yeni otomobil almayı planlayanların gündeminde. Türkiye’de satışa sunulan modellerin başlangıç fiyatları ve donanım seçenekleri arasındaki farklar, bütçesine uygun otomobil arayanlar için karşılaştırma imkanı sunuyor.
Türkiye otomobil pazarında yılın son çeyreğine girilirken markaların güncel fiyatları ve satın alma kampanyaları yakından takip ediliyor. MG de farklı ihtiyaçlara yönelik model seçenekleriyle otomobil arayışındaki tüketicilerin değerlendirdiği markalar arasında yer alıyor. Ekim ayı fiyat listesi, markanın Türkiye’deki modellerine sahip olmak için gereken bütçeyi ortaya koyuyor.
MG modellerinde fiyatlar, tercih edilen motor, donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiyor. Bu nedenle aynı modelin başlangıç fiyatıyla üst donanımlı versiyonu arasında belirgin farklar oluşabiliyor.
İşte MG’nin Ekim 2026 fiyat listesindeki model model tüm fiyatlar…
Model
Motor Tipi
Motor Gücü
Model Yılı
Liste Fiyatı
Kampanyalı fiyat
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı
Hibrit
197 PS
2026
2.685.000 TL
2.349.000 TL
MG HS Hybrid+ Luxury modelinde diğer modellerde olduğu gibi Ekim ayına özel bir indirim uygulanmıyor. Bunun yerine 150.000 TL’lik bir takas desteği kampanyası bulunuyor.