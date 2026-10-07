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T-Otomobil

MG Ekim 2026 fiyat listesi: Ekim ayına özel indirimler

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MG Ekim 2026 fiyat listesi: Ekim ayına özel indirimler
Başlık ResmiMG Ekim 2026 fiyat listesi: Ekim ayına özel indirimler

MG’nin Ekim 2026 fiyat listesi, yeni otomobil almayı planlayanların gündeminde. Türkiye’de satışa sunulan modellerin başlangıç fiyatları ve donanım seçenekleri arasındaki farklar, bütçesine uygun otomobil arayanlar için karşılaştırma imkanı sunuyor.

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|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Türkiye otomobil pazarında yılın son çeyreğine girilirken markaların güncel fiyatları ve satın alma kampanyaları yakından takip ediliyor. MG de farklı ihtiyaçlara yönelik model seçenekleriyle otomobil arayışındaki tüketicilerin değerlendirdiği markalar arasında yer alıyor. Ekim ayı fiyat listesi, markanın Türkiye’deki modellerine sahip olmak için gereken bütçeyi ortaya koyuyor.

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MG modellerinde fiyatlar, tercih edilen motor, donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiyor. Bu nedenle aynı modelin başlangıç fiyatıyla üst donanımlı versiyonu arasında belirgin farklar oluşabiliyor.

İşte MG’nin Ekim 2026 fiyat listesindeki model model tüm fiyatlar…

ModelMotor TipiMotor GücüModel YılıListe FiyatıKampanyalı fiyat
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam TavanlıHibrit197 PS20262.685.000 TL2.349.000 TL


MG HS Hybrid+ Luxury modelinde diğer modellerde olduğu gibi Ekim ayına özel bir indirim uygulanmıyor. Bunun yerine 150.000 TL’lik bir takas desteği kampanyası bulunuyor.

ModelMotor TipiMotor GücüModel YılıListe Fiyatı
MG HS Hybrid+ LuxuryHibrit224 PS20263.295.000 TL
ModelMotor TipiMotor GücüModel YılıListe FiyatıKampanyalı fiyat
MG HS LuxuryBenzin170 PS20262.700.000 TL2.650.000 TL
ModelMotor TipiMotor GücüModel YılıListe FiyatıKampanyalı fiyat
MG7 ExcellenceBenzin170 PS20263.330.000 TL3.180.000 TL
MG7 Excellence Red EditionBenzin170 PS20263.480.000 TL3.330.000 TL
ModelMotor TipiMotor GücüModel YılıListe FiyatıKampanyalı fiyat
MG7 ExcellenceBenzin170 PS20253.110.000 TL2.960.000 TL
MG7 Excellence Red EditionBenzin170 PS20253.245.000 TL3.095.000 TL
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