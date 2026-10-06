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T-Otomobil

Otomobil piyasasında dengeler değişti! Benzinliler yüzde 50’nin altına indi

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Otomobil piyasasında dengeler değişti! Benzinliler yüzde 50’nin altına indi
Başlık ResmiOtomobil piyasasında dengeler değişti! Benzinliler yüzde 50’nin altına indi

2026’nın ilk yarısında hibritler hariç benzinli otomobillerin dünya genelindeki yeni araç satışlarından aldığı pay yüzde 49’a geriledi. Tam elektrikli modeller ve hibritler de ise artış devam ediyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Küresel otomobil pazarında benzinli modellerin ağırlığı azalıyor. Mobility Global verilerine göre, yalnızca benzinli güç aktarma sistemine sahip yeni araçların satışları Ocak-Haziran döneminde yıllık yüzde 10 düşerek 20,25 milyon adede geriledi.

2021’DE PAY YÜZDE 73’TÜ

Bu grubun pazar payı bir yıl içinde yüzde 52’den yüzde 49’a düştü. 2021’de yüzde 73 olan payın 2026’nın ilk yarısında yüzde 50 sınırının altına inmesi, tüketici tercihlerindeki değişimi ortaya koyuyor.

Araştırmada hibritler, benzinli kategorisinden ayrı değerlendiriliyor. Şarj edilebilir hibritler ve dizeller de yüzde 49’luk grubun dışında tutuluyor.

Aynı dönemde tam elektrikli otomobil satışları yüzde 12 artışla 6,87 milyon adede, şarj edilemeyen hibritlerin satışları ise yüzde 10 yükselişle 7,27 milyon adede ulaştı. Dolayısıyla benzinli modellerin kaybettiği pay, farklı motor teknolojileri arasında dağılıyor.

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İlk altı ayda tam elektrikli satışları Avrupa’da yüzde 32, Güneydoğu Asya’da yüzde 81 arttı. Çin’de yüzde 3, Kuzey Amerika’da ise yüzde 15 düşüş kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin daha güncel tescil verileri, dönüşümün bölgedeki hızını ayrıca gösteriyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA’ya göre, 2026’nın ilk sekiz ayında AB’de 1 milyon 641 bin 333 tam elektrikli otomobil tescil edildi. Benzinli otomobillerin sayısı ise 1 milyon 634 bin 733’te kaldı. Böylece elektrikliler, bu dönemde benzinlileri 6 bin 600 adetle geçti.

Benzinli otomobillerin tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 geriledi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın tamamında çift haneli düşüşler görüldü.

AB pazarının en büyük grubu ise hibritler olmaya devam etti. İlk sekiz ayda yaklaşık 2,76 milyon hibrit otomobil tescil edilirken bu modellerin payı yüzde 36,6’ya ulaştı. Şarj edilebilir hibritler de 758 bin adedi aşarak pazardan yüzde 10 pay aldı. Benzinli ve dizel otomobillerin toplam payı, bir yıl önceki yüzde 37,5 seviyesinden yüzde 29’a indi.

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