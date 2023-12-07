Otomotiv devinden Türkiye'ye 400 milyon avroluk yatırım! Yeni Renault Duster ve 4 model daha geliyor

7 Aralık 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:46

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, Türkiye için yeni planlarını duyurdu. Fransız otomobil devi Renault CEO’su Fabrice Cambolive Türkiye'ye 400 milyon avroluk yatırım yapılacağını söyledi. Cambolive aynı zamanda Yeni Renault Duster ve 4 modelin Bursa'da üretileceğini belirtti..

TÜRKİYE'DE HER 7 OTOMOBİLDEN BİRİSİ RENAULT

İstanbul’da gerçekleşen basın konferansında Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive “Renault, güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye'deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. “Uluslararası 2027 Oyun Planı” için Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz Türkiye'de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa'nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi.

“Uluslararası 2027 Oyun Planı” Renault’nun Avrupa'daki stratejisini tamamlamak ve Renault markasını daha güçlü, küresel ve daha karlı hale getirmek için tasarlandı.

4 YENİ MODEL BURSA'DA ÜRETİLECEK

Türkiye'de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek “Bugün, 2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz.

YENİ RENAULT DUSTER GELİYOR

Renault, güçlü ve modern ürün gamını dünyaya paralel şekilde Türkiye’de de konumlandırarak, kullanıcıları yeni modellerle buluşturuyor. Renault, bu yeni stratejik hamleyle, Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye'de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster'ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.



Yeni Renault Duster, etkileyici SUV tasarımıyla çok güçlü ve iddialı. Yeni model sağlamlık, dayanıklılık, off-road yetenekleriyle de öne çıkıyor. Yeni Renault Duster “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nın temel önceliklerinden biri olan hibrit teknolojiyle kullanıcılara buluşacak. Renault Duster, 2024'ün ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

TÜRKİYE İHRACAT MERKEZİ HALİNE GELECEK

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

2027 yılına kadar, Renault'un ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak.

Türkiye'de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. 2027 yılında Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının, toplam Renault satışlarının %1/3'üne ulaşması hedefleniyor.

4 YILDA 400 MİLYON EURO'DAN FAZLA YATIRIM YAPILACAK

Bu iddialı planları hayata geçirmek için Renault, Türkiye'deki AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. 2025 yılına kadar Bursa’daki AR-GE merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak, bu AR-GE ekibinin 2022 yılına göre iki katına çıkması anlamına geliyor. Bu artış, yerel mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Renault Group, OYAK ile 2027 stratejisi girişimi kapsamında 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacak. Bu yatırım, Renault'nun Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inancını ve markanın uluslararası sahnedeki önemli rolünü vurguluyor. Renault'nun Türkiye'deki kapsamlı stratejisi, Türkiye pazarındaki liderliğini güçlendirmenin yanı sıra küresel konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor.