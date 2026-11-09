Otomobil pazarındaki daralma galericileri de vurdu. Satışların yavaşlaması ve araçların elde kalması sebebiyle sermayeleri stoklara bağlanan esnaf, fiyatların döviz ve enflasyon karşısında gerilemesiyle çifte kayıp yaşıyor. Sektörde kepenk kapatma endişesi büyüyor.

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Otomotiv pazarında daralma hem sıfır hem de ikinci el tarafında etkisini artırırken, yılın son iki ayı galeriler için kritik bir sürece dönüşmeye başladı. Satışların yavaşlaması, ikinci el fiyatlarındaki gerileme ve araçların elde kalma süresinin uzaması, birçok esnafı kepenk indirme noktasına taşıdı.

Kasım ve aralık aylarında yıl sonu hedeflerini tutturmaya çalışan galeriler, bir yandan mevcut araçlarını nakde çevirmeye çalışırken diğer yandan yeni yıla yüksek stok maliyetiyle girme riskini minimuma indirme derdinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde ikinci el otomobil devirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalarak yaklaşık 5,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, eylül ayı ikinci el online pazar verileri de kurumsal ilan sayısının yıllık bazda yüzde 12,5 gerilediğini ortaya koydu.

Otomotivde yıl sonu düğümü: Daralan pazar stokları şişirdi

Sıfır kilometre tarafında ise ODMD verilerine göre otomobil satışları Eylül ayında % 28,4 daralırken hafif ticari araç pazarı ise % 39,5 geriledi. Yılın son çeyreğinde belirginleşen satış kayıpları, ikinci el ticaretindeki yavaşlamayla birleşince sektördeki ticari dengeleri değiştirmeye başladı.

Otomotivde yıl sonu düğümü: Daralan pazar stokları şişirdi

SERMAYE STOKTA ERİYOR

Yılın ilk 10 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 6,3 artarken aynı dönemde dolar, Türk lirası karşısında yüzde 14, avro ise yüzde 10,5 değer kazandı. Buna karşın son 12 ayda doların TL karşısındaki değer artışı yüzde 17’yi geçerken ikinci el araç fiyatları yaşanan yüzde 6,3’lük artış stok maliyetlerinin ciddiyetini ortaya koymaya başladı.

Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı enflasyon yıllık bazda yüzde 30’a dayanırken aynı dönemde, ikinci el araç fiyatlarındaki artış enflasyonun belirgin biçimde altında kaldı.

Otomotivde yıl sonu düğümü: Daralan pazar stokları şişirdi

Galericilerin belini büken bir diğer konu ise araçların satışa dönüşme süresinin uzaması. Geçmiş dönemlerde kısa sürede el değiştiren modellerin artık daha uzun süre stokta beklemesi, işletmelerin nakit akışını zorlaştırıyor.

Özellikle yüksek maliyetlerle satın alınan araçların bekleme süresi uzadıkça finansman yükü paralel şekilde artıyor. Bunun üzerine ikinci el fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket eklendiğinde, galeriler hem stok maliyetini üstlenmek hem de araçları daha düşük fiyatlarla elden çıkarmak zorunda kalabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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