Elon Musk, Tesla’nın Cybertruck üretimini 2027 ortasında kademeli olarak sonlandırıp Teksas fabrikasında Cybercab üretimini artıracağını açıkladı. Elektrikli pick-up’ın ABD satışları 2026’nın ilk dokuz ayında yüzde 28 geriledi.

Özetle Kaydet a- | +A

Paslanmaz çelik gövdesi ve köşeli tasarımıyla 2019’da tanıtılan Tesla Cybertruck’ın ilk teslimatları Kasım 2023’te başlamıştı. Elon Musk’ın açıkladığı takvim gerçekleşirse model, ilk müşterilerine ulaşmasından yaklaşık üç buçuk yıl sonra Teksas’taki üretim bandından ayrılacak. Austin’deki Gigafactory Texas, Cybertruck’ın üretildiği tek tesis. Tesla, model için başka bir üretim yeri açıklamadı.

ABD SATIŞLARI İLK DOKUZ AYDA YÜZDE 28 DÜŞTÜ

Cybertruck’ın ABD satışları 2024’te 38.965 adede ulaştı, 2025’te ise yüzde 48 düşüşle 20.237 adede geriledi. Düşüş 2026’da da sürdü. Ocak-Eylül döneminde 11.586 adet satılırken üçüncü çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 4.323 adede indi.

Musk, 2023’te Cybertruck üretiminin yılda yaklaşık 250 bin adede ulaşabileceğini öngörmüştü. Tesla’nın son yatırımcı sunumu ise Teksas’taki kurulu yıllık kapasiteyi 125 bin adedin üzerinde gösteriyor.

Kurumsal alımlar da satışlarda kayda değer bir paya sahipti. S&P Global Mobility verilerine göre 2025’in son çeyreğinde ABD’de tescil edilen 7.071 Cybertruck’ın 1.279’u SpaceX adına kaydedildi. Musk’ın diğer şirketleri de hesaba katıldığında bu pay yaklaşık yüzde 19’a ulaştı.

Tesla Cybertruck için yolun sonu: İlk teslimattan 3,5 yıl sonra üretimi durduruluyor

TESLA, EN UCUZ VERSİYONUN SİPARİŞLERİNİ ASKIYA ALDI

Tesla, Şubat 2026’da çift motorlu giriş versiyonunu 59.990 dolardan satışa çıkarmıştı. Ağustos’ta 74.990 dolara yükselen liste fiyatı Kasım’da 82.490 dolara çıktı. Son fiyat güncellemesiyle birlikte Tesla, bu versiyon için ABD’de yeni sipariş alımını askıya aldı.

TESLA, AÇILACAK KAPASİTEYİ CYBERCAB’A AYIRACAK

Musk, üretim kararının gerekçesi olarak iki koltuklu robotaksi Cybercab’ın üretimini artırmayı gösterdi. Direksiyonu ve pedalları bulunmayan Cybercab, 3 Eylül’de Austin’de Tesla’nın robotaksi hizmetinde yolcu taşımaya başladı. Şirketin son yatırımcı sunumuna göre Teksas’taki Cybercab hattının kurulu yıllık kapasitesi de 125 bin adedin üzerinde.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala