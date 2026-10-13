Renault, E-Space’in aile odaklı minivan anlayışını elektrikli çağa taşıyan E-Space Concept’i tanıttı. Altı bağımsız koltuğu ve değişken kabin düzeniyle dikkat çeken konseptteki devasa panoramik ekran, yeni nesil Scenic ve Rafale modellerinde de kullanılacak.

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Renault, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği E-Space Concept ile geleceğin aile otomobillerine yönelik yaklaşımını ortaya koydu. Tamamen elektrikli konsept, 1984 yılında tanıtılan ilk E-Space’in geniş ve kullanışlı iç mekan fikrini güncel teknolojilerle yeniden yorumluyor.

Projenin geliştirilmesinde öncelik yolculara ayrılan alana verilmiş. Tasarım ekibi önce kabini oluşturmuş, ardından gövdeyi bu yaşam alanının etrafında şekillendirmiş.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

PANORAMİK EKRAN YENİ RENAULT MODELLERİNE GELECEK

E-Space Concept’in en önemli yeniliklerinden biri, ön camın altında kabin boyunca uzanan OpenR Panorama ekran. 113 santimetre genişliğinde ve 11 santimetre yüksekliğindeki kavisli panel, geleneksel gösterge düzeninin yerini alıyor.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

Panoramik ekran dokunmatik olarak çalışmıyor. Kontrol için direksiyonun bulunduğu taşıyıcı yapı çevresinde dönebilen iki esnek dokunmatik ekran kullanılıyor. Bu düzen, ihtiyaç duyulan bilginin artırılıp azaltılmasına ve ön yolcunun karşısındaki alanın daha açık tutulmasına imkan veriyor.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

Kompakt direksiyonda ise mekanik bağlantı yerine elektronik kumandayla çalışan steer-by-wire teknolojisi bulunuyor. Renault, OpenR Panorama’nın ilk olarak yeni nesil Rafale ve Scenic’te kullanılacağını açıkladı.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

ALTI KOLTUKLU KABİNDE KARŞILIKLI OTURMA DÜZENİ

Birbirine ters yönde açılan kapılar ve orta direğin bulunmadığı giriş alanı, üç sıra halinde yerleştirilmiş altı bağımsız koltuğa erişim sağlıyor. İkinci sıradaki iki koltuk 180 derece döndürülerek arkadaki yolcularla karşılıklı oturma düzeni oluşturabiliyor. Öne dönük konumda ise ön koltukların arkasına yerleştirilen 12,3 inçlik ekranlar ve katlanabilir masalar kullanılabiliyor.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

Kabin dört kişilik düzene geçirildiğinde ikinci sıra tamamen katlanarak büyük bir masaya dönüşüyor. Böylece en arkada oturan yolcuların önünde ortak kullanım alanı açılıyor.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

HAREKETLİ KONSOLDA KÜÇÜK BUZDOLABI BULUNUYOR

Kabin boyunca hareket edebilen uzaktan kumandalı konsol, yolcuların ihtiyaçlarına göre konumlandırılabiliyor. Konsolda hava temizleyici, küçük bir buzdolabı ve video oyunu kumandaları yer alıyor. İç mekanda kırmızı tonları, kalın yün halı ve mobilyaları çağrıştıran yüzeyler tercih edilmiş.

Renault E-Space Concept tanıtıldı: 113 cm ekran Scenic ve Rafale’ye de geliyor

4,70 METRELİK GÖVDEDE E-SPACE İZLERİ

E-Space Concept, 4,70 metre uzunluğa, 2,02 metre genişliğe ve 1,67 metre yüksekliğe sahip. Kısa ön ve arka çıkıntılarla birlikte kullanılan 23 inçlik jantlar, gövdenin köşelerine yakın konumlandırılmış. Kaputla devamlılık gösteren ön cam ve alçak yan cam çizgisi ilk E-Space’i hatırlatıyor. Ön bölümde U biçimli aydınlatma ile ışıklı Renault logosu öne çıkarken geniş cam tavan kabinin aydınlık görünümünü destekliyor. Ön tampon altındaki hareketli aerodinamik parça ise yüksek hızlarda yere yaklaşabiliyor.

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