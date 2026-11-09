Tesla Türkiye sertifikalı ikinci el satış ve takas programını başlatırken Nissan, yeni Primastar modelini 1 milyon 580 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Tesla Türkiye, sertifikalı ikinci el satışını ve takas programını resmen devreye aldı. Program kapsamında 150 bin kilometrenin altındaki, yapısal hasarsız ve hava yastığı açılmamış araçlar yetkili teknisyenlerince kapsamlı kontrolden geçiriliyor.

Satışa sunulan modellere güncel menzil tahmini ile kalan fabrika garantisine ek 1 yıl veya 20 bin kilometre garanti veriliyor. Takas tarafında ise kullanıcılar, yeni Tesla siparişinde eski araçlarını teslimat günü bırakıp yenisini anında alabilecek.

Tesla Türkiye'den sertifikalı 2. el hamlesi geldi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

PRİMASTAR MODELİ TÜRKİYE’DE VİTRİNDE

Nissan Türkiye, hafif ticari araç ailesini orta boy segmentte konumlanan yeni Primastar ile genişletti. Panelvan, Combi Van ve Combi gövde tiplerine sahip araç; 1 milyon 580 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Euro NCAP’ten Altın derece alan Primaster, 5 yıl veya 160.000 km garantiyle vitrine çıkarken, lansmana özel olarak vergi levhalı müşterilere 1.200.000 TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Araçlar 9 Kasım haftası itibarıyla tüm yetkili satıcılarda tüketicilerle buluşmaya başlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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