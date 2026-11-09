Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
T-Otomobil

Tesla Türkiye'den sertifikalı 2. el hamlesi geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Tesla Türkiye'den sertifikalı 2. el hamlesi geldi
Başlık ResmiTesla Türkiye'den sertifikalı 2. el hamlesi geldi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Tesla Türkiye sertifikalı ikinci el satış ve takas programını başlatırken Nissan, yeni Primastar modelini 1 milyon 580 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kaydet
|

Tesla Türkiye, sertifikalı ikinci el satışını ve takas programını resmen devreye aldı. Program kapsamında 150 bin kilometrenin altındaki, yapısal hasarsız ve hava yastığı açılmamış araçlar yetkili teknisyenlerince kapsamlı kontrolden geçiriliyor.

Satışa sunulan modellere güncel menzil tahmini ile kalan fabrika garantisine ek 1 yıl veya 20 bin kilometre garanti veriliyor. Takas tarafında ise kullanıcılar, yeni Tesla siparişinde eski araçlarını teslimat günü bırakıp yenisini anında alabilecek.

Tesla Türkiye'den sertifikalı 2. el hamlesi geldi
Başlık ResmiTesla Türkiye'den sertifikalı 2. el hamlesi geldi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."
ÖNERİLEN HABERLER
Tesla Cybertruck için yolun sonu: İlk teslimattan 3,5 yıl sonra üretimi durduruluyor
T-OTOMOBİL

Tesla Cybertruck için yolun sonu: İlk teslimattan 3,5 yıl sonra üretimi durduruluyor

PRİMASTAR MODELİ TÜRKİYE’DE VİTRİNDE

Nissan Türkiye, hafif ticari araç ailesini orta boy segmentte konumlanan yeni Primastar ile genişletti. Panelvan, Combi Van ve Combi gövde tiplerine sahip araç; 1 milyon 580 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Hyundai’den açılıp kapanan jant patenti: Menzili artıracak
T-OTOMOBİL

Hyundai’den açılıp kapanan jant patenti: Menzili artıracak

Euro NCAP’ten Altın derece alan Primaster, 5 yıl veya 160.000 km garantiyle vitrine çıkarken, lansmana özel olarak vergi levhalı müşterilere 1.200.000 TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Araçlar 9 Kasım haftası itibarıyla tüm yetkili satıcılarda tüketicilerle buluşmaya başlıyor.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.