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Tiggo ve Omoda'ya yeni versiyon eklendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiggo ve Omoda&#039;ya yeni versiyon eklendi

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chery, Türkiye’de önemli satış grafiğine imza attığı TIGGO 7 Pro ve OMODA 5 modellerine yeni bir donanım seçeneği daha ekledi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılayan modellerden TIGGO 7 Pro Max, ön cepheye entegre şık ön ızgarasıyla dikkat çekerken ayrıca yatay tasarımlı entegre arka aydınlatma grubuyla güçlü bir görsel etki yakalarken TIGGO 7 Pro Max’ta yer alan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) ise kullanıcılara önemli ölçüde daha konforlu bir yolculuk şansı sunuyor.

Tiggo ve Omoda'ya yeni versiyon eklendi - 1. Resim

İÇ TARAFTA YENİ GELİŞTİRMELER

Öte yandan Yeni OMODA 5 PRO’da ise dış tasarımda yer alan yeni detaylara ek olarak, iç tarafta da bazı geliştirmeler yapılmış. Örneğin kapı panellerindeki geniş alanlarında daha yumuşak malzemeler kullanılırken, akıllı kontrol açısından kolaylık sağlayan çift ekranlar endüstri lideri yüksek performanslı Qualcomm Snapdragon SA8155P çipiyle güçlendirilirken daha büyük ve kullanışlı hâle getirilmiş. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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