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T-Otomobil

Toyota’dan büyük geri çağırma: 121 bini aşkın elektrikli aracı kapsıyor

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Toyota’dan büyük geri çağırma: 121 bini aşkın elektrikli aracı kapsıyor
Başlık ResmiToyota’dan büyük geri çağırma: 121 bini aşkın elektrikli aracı kapsıyor

Toyota, Çin’de elektrikli SUV bZ3X ve sedan bZ7 için üç ayrı geri çağırma duyurdu. Süspansiyon bağlantılarında gevşeme, fren mesafesinde uzama ve direksiyonun beklenmedik şekilde dönmesi risklerine karşı ücretsiz parça değişimi ve yazılım güncellemeleri yapılacak.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Toyota’nın Çinli GAC ile ortak girişimi GAC Toyota, iki elektrikli modelinde tespit edilen sorunlar nedeniyle geri çağırma programı başlattı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinin (SAMR) 4 Kasım’da yayımladığı üç bildirimdeki araç sayıları toplam 121 bin 260 adede ulaşıyor. Kampanyaların en büyük bölümünü 100 bin 175 adet bZ3X oluştururken bZ7 için iki ayrı yazılım müdahalesi planlanıyor.

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BZ3X’TE SÜSPANSİYON BAĞLANTILARI GEVŞEYEBİLİYOR

İlk geri çağırma, 27 Şubat 2025 ile 26 Mart 2026 arasında üretilen 100 bin 175 adet bZ3X’i kapsıyor. Ön süspansiyondaki denge çubuğu bağlantılarını sabitleyen somunların tasarımı, yeterli sıkma kuvvetinin korunmasını sağlayamayabiliyor. Kullanım devam ettikçe somunlar gevşeyerek anormal seslere neden olabiliyor. Uç durumlarda ise bağlantıdan çıkarak aracın sürüş kararlılığını etkileyebiliyor. GAC Toyota, ilgili somunları geliştirilmiş parçalarla ücretsiz değiştirecek.

Toyota bZ3X
Başlık ResmiToyota bZ3X

BZ7’DE FRENLEME VE DİREKSİYON YAZILIMI GÜNCELLENECEK

bZ7’deki ilk sorun, 28 Ekim 2025 ile 3 Ağustos 2026 arasında üretilen 18 bin 130 aracı ilgilendiriyor. Konforlu duruş işlevi etkinleştirildiğinde, belirli düşük hız koşullarında fren kuvveti sınırlanabiliyor. Bu durum durma mesafesini uzatarak çarpışma riskini artırıyor. Çözüm olarak söz konusu işlevin kontrol yazılımı ücretsiz güncellenecek.

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Diğer kampanya ise 10 Mart ile 15 Mayıs 2026 arasında üretilen 2 bin 955 adet bZ7’yi kapsıyor. Ön algılama kamerasının yazılımındaki sorun, uzaktan güncelleme sürecinde anormalliklere yol açabiliyor. Ardından entegre seyir destek sistemi etkinleştirildiğinde direksiyonda beklenmedik hareketler oluşabiliyor. Bu araçlarda da kamera yazılımı ücretsiz güncellenecek. Şirket, ilgili araç sahiplerine mobil uygulama ve telefon üzerinden ulaşacak.

Toyota bZ7
Başlık ResmiToyota bZ7

BZ7 BU YIL DAHA ÖNCE DE GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Elektrikli sedan bZ7, Ağustos ayında başlayan iki ayrı yazılım kampanyasına da konu olmuştu. Bunlardan biri, aracın hatalı komutla seyir sırasında D konumundan N konumuna geçmesine ve çekiş gücünün kesilmesine neden olabilmesiyle ilgiliydi. Diğerinde ise termal yönetim yazılımı nedeniyle klima kompresörü ve su ısıtıcısının çalışması durabiliyor, camların buz ve buğudan arındırılması zorlaşabiliyordu. Önceki sorunlar için uzaktan güncelleme, işlemin tamamlanamadığı araçlar için de servis müdahalesi açıklanmıştı.

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