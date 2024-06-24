Sıfır otomobil fiyatlarındaki fiyatlar tüketiciyi daha uygun fiyatlı araçlara yönlendirdi. OSS verilerine göre trafikteki araçların 4'te biri 21 yaş üstü.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), sektörde bir ilk olarak satış sonrası yenileme pazarı için özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Dernek tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 sonu itibarıyla trafikteki araçların toplam sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olurken bunun yüzde 53’ü binek, yüzde 15,6’sı pikap/kamyonet, yüzde 17,7’si motosiklet, yüzde 7,6’sı traktör, yüzde 3,3’ü kamyon, yüzde 1,7’si minibüs, yüzde 0,7’si otobüsten oluşuyor. Binek araç parkının yüzde 15’i Renault, yüzde 10’u Fiat ve yüzde 10’u da Volkswagen markalarından oluşuyor.

Hafif ticari araç tarafındaysa parkın yüzde 31’i Ford, yüzde 28’i Fiat ve yüzde 7’si de Renault modelleri olarak öne çıkıyor.

Rapora araç parkının yüzde 24’ü 21 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor. Öte yandan Türkiye araç parkının 2023 sonuna göre yüzde 31,7’si Marmara Bölgesi’nde yer alırken sırası bölgelere göre araç dağılımı ise İç Anadolu yüzde 18,4, Ege yüzde 17,1, Akdeniz yüzde 15,7, Karadeniz yüzde 8,8, Güneydoğu Anadolu yüzde 5,2 ve Doğu Anadolu yüzde 3,1 şeklinde. Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi’ne göre binek araç başına yapılan yıllık kilometre 18 bin 665 olarak belirlendi.

OSS Derneği Başkanı Ali Özçete açıklamasında “Analiz raporumuz sayesinde gerek yerli yatırımcıların sektörel kararlarına gerçek verilere dayanarak yön verebilmesini, gerekse de ülkemize yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcının Türkiye pazarının gerçek potansiyeline vâkıf olmasını ve bir anlamda yatırım için motive olmasını sağlamayı hedefledik” dedi.