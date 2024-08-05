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Türk yetkili satıcılar Avrupa'da ödül aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk yetkili satıcılar Avrupa&#039;da ödül aldı

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toyota, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları açılış töreninde en iyi performans gösteren yetkili satıcılarını ödüllendirdi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Her yıl Avrupa’dan 2.500’ün üzerinde yetkili satıcının katıldığı ve “Şehrin En İyi Bayisi” seçilmek üzere yarıştılar. Bu yıl 35 ülkeden, müşteri memnuniyeti, kalite ve inovasyon alanlarında kendilerini kanıtlayan 46 yetkili satıcı Önce Müşteri anlayışlarıyla takdir edildi.

En İyi Performans Gösteren Bayileri arasında Türkiye’den de iki bayi yer aldı.

Toyota Plaza Aktoy ve Toyota Plaza Toyan ‘Ichiban Ödülü’nün sahibi oldu. Toyota’nın müşteri memnuniyeti sloganı olan ve “Önce Müşteri” anlamına gelen Japonca “Okyakusama Ichiban” cümlesinden gelen ödülün yanı sıra Toyota Plaza Aktoy, müşteri deneyimi kategorisinde de özel ödülün sahibi oldu.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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