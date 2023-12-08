Türkiye Renault'nun ihracat üssü oluyor! Duster Bursa'da üretilecek

8 Aralık 2023 04:29 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 04:30

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye; otomotiv devi Renault’nun üretim ve ihracat üssü hâline geliyor. Fransız otomotiv devi “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında 400 milyon avro yatırımla Bursa’da 4 yeni model üretecek. Bu modellerden üçü, B ve C segmentindeki SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Yeni Renault Duster, hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

Yatırım kararını İstanbul’da açıklayan Renault CEO’su Fabrice Cambolive “Renault olarak 54 yıldır OYAK ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar 7,5 milyondan fazla otomobil ürettik ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Hedefimiz Türkiye’de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi hâline getireceğiz” dedi.

TÜRKİYE ANAHTAR ROLDE

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek de Oyak Renault fabrikasının, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek “Uluslararası 2027 Oyun Planı Renault’nun Avrupa’daki stratejisini tamamlamak ve Renault markasını daha güçlü, küresel ve daha kârlı hâle getirmek için tasarlandı. Stratejimiz 3 temelden oluşuyor: Yeni ürünler, yerel üretim ve elektrifikasyon. Türkiye burada anahtar rol üsteniyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planlıyoruz. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye’de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz” diye konuştu.

BAŞARI HİKÂYESİ YAZACAĞIZ

Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS AŞ CEO’su Dr. Berk Çağdaş ise şunları kaydetti: Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak. Yeni ürün yelpazesi ve SUV modellere odaklanma, işimize ve Renault markasının başarısına eşi benzeri görülmemiş bir ivme kazandıracak.

Hâlihazırda üretiminin yüzde 75’ini Avrupa’ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi hâline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50’den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

HER MODELE YENİ BİR MOTOR

Elektrikli otomobiller 2027 yılına kadar Türkiye’deki Renault satışlarının üçte birini oluşturacak. 2027 yılına kadar, Renault’nun ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak. Türkiye’de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. Ayrıca Renault, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu hayata geçirecek. Platform, güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak.