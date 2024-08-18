Türkiye'de en ucuz SUV modelleri belli oldu! Uygun fiyatlı SUV'lar hangileri?

Türkiye'de toplam satışları 300 bin adede yaklaşan SUV model araçlar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Marka marka en uygun SUV'ları sizler için derledik. İşte Türkiye'de satılan en ucuz, otomatik vitesli SUV modelleri...

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Dünyada ve Türkiye'de SUV araçlara yoğun bir ilgi bulunmakta. Hem araçların konforu ve arazide kolaylıkla gidiyor oluşu ve uzun yolculuklarda rahatlık sağlamasıyla SUV araçlar ön plana çıkıyor.

Kalabalık ailelerin ilk tercihi olan SUV araçlara tekrardan yoğun bir ilgi var. "Türkiye'de satılan en ucuz SUV hangisi?" sorusu sosyal medyada tekrar gündemde oldu. Ağustos ayının kampanyalarla birlikte yılın ilk yedi ayında gerçekleşen otomobil satışlarının yüzde 87'sini, B ve C segmenti olarak bilinen orta sınıf araçlar oluşturdu.

Gövde tipi açısından en çok tercih edilen araçlar, yaklaşık 300 bin adet satış ve yüzde 55,3 paya ulaştı. SUV'ları yüzde 26'lık payla sedanlar, yüzde 17'lik payla hatchback otomobiller izledi.

EN UYGUN FİYATLI SUV MODELLER HANGİLERİ?

Türkiye'de satış yapan markaların ağustosta gerçekleştirdiği kampanyalar belli oldu. İşte 2024 model, otomatik vitesli en ucuz 10 SUV modeli...

FORD PUMA

Ford’un B sınıfı SUV modeli Puma’nın 125 beygir gücünde, 1 litrelik benzinli motorla donatılmış otomatik vitesli baz versiyonu 1.319.800 TL'den satışa sunuluyor.

Yeni Puma’yı tercih ederseniz, bu modelin fiyatı 1.568.000 TL satış fiyatıyla bayilerde alıcısını bekliyor.

CITROEN C4 X

Citroen’in tamamen elektrikliC4 ve C4 X modelleri, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. 50 kWh kapasiteli bataryasıyla 468 km’ye kadar, 54 kWh kapasiteli bataryasıyla ise 560 km’ye kadar şehir içi menzil sağlayan bu araçlar, 134 beygir gücünde.

Her iki modelin de başlangıç fiyatı ise 1.349.000 TL olarak belirlendi.

SSANGYONG TIVOLI

Koreli otomobil markası Ssangyong'un Tivoli modeli, otomatik acil fren sistemi, güvenli mesafe uyarısı ve uzun far yardımı gibi zengin güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. 163 beygir gücünde 1,5 litrelik benzinli motorla donatılan bu araç,

1.296.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

MG4 ELECTRIC COMFORT

Tamamen elektrikli MG4 modeli için 200 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 2,99 faiz oranlı bir kampanya sunuluyor. Modelin güncel satış fiyatı ise 1.290.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

OPEL CROSSLAND

Opel'in Crossland modeli, 130 beygir gücünde 1,2 litre hacimli benzinli motoru ile dikkat çekiyor. Bu model, 150 bin TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor. Kredi kullanılmaması durumunda ise 40 bin TL nakit indirimi fırsatı sağlanıyor.

Opel Crossland’ın otomatik vitesli versiyonu, internet üzerinden yapılan online rezervasyonlarda özel bir fiyatla 1.257.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen’in C3 Aircross modeli, Opel Crossland ile aynı motor tipine sahip olarak dikkat çekiyor. Mevcut versiyonunun başlangıç fiyatı 1.239.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Citroen'in C3 Aircross’unun yeni neslinin ise bu yılın sonlarında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

HYUNDAI BAYON

Hyundai Bayon, 1 litre hacimli benzinli motoruyla 100 beygir güç üretiyor. Modelin otomatik vitesli versiyonunun başlangıç fiyatı 1.210.000 TL olarak belirleniyor.

En üst donanım seviyesinde ise fiyat 1.385.000 TL’ye kadar çıkıyor.

MG ZS COMFORT

MG’nin listede yer alan ikinci SUV modeli MG ZS, 1 litre hacimli benzinli motoruyla 111 beygir güç üretiyor. Kampanyalı olarak sunulan MG ZS'nin fiyatı 1.209.000 TL olarak belirleniyor.

KIA STONIC

Türkiye’de satılan otomatik vitesli SUV'ler arasında en uygun fiyatlı seçenek olarak Kia'nın Stonic modeli öne çıkıyor.

Kampanyalı fiyatlarla sunulan Kia Stonic’in başlangıç fiyatı 1.134.000 TL’den başlıyor. En üst donanım seviyesinde ise fiyat 1.400.000 TL'ye kadar çıkıyor.