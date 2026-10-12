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Yabancı elektrikli araca TEI yasağı! "Âdeta, her biri güdümlü füze gibi"

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Yabancı elektrikli araca TEI yasağı!
Başlık ResmiYabancı elektrikli araca TEI yasağı! "Âdeta, her biri güdümlü füze gibi" "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zekâlı ve internet bağlantılı yabancı elektrikli araçların siber saldırı ile veri güvenliği riski taşıdığını vurguladı. Bu araçların uzaktan kontrol edilerek güvenlik tehdidine dönüşebileceğine dikkat çeken Akşit; ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli araç girişinin yasaklandığını, yazılım ve kontrolü milli olan yerli araçlara ise izin verildiğini açıkladı.

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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zekâ destekli yabancı elektrikli araçlarla ilgili ilginç bir uyarıda bulundu.

"KONTROLÜ ELE GEÇİRİYOR"

"Güvenliği sadece güçlü şifrelerle sağlayamazsınız. İnternete bağlı olan her sistem siber saldırıya açıktır.” diyen Akşit şöyle devam etti:

"Yapay zekâyla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zekâ hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o! Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanılıyor. Kontrolü ele geçiriyor. Seni askerî birliğin kapısına vuruyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zekâyı pek ilgilendirmiyor. Çok tehlikeli."

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit
Başlık ResmiTUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit

İÇERİ GİRMESİ YASAK

Akşit, "Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil." dedi.

"YERLİ ARAÇLARA İZİN VERİYORUZ"

Yerli elektrikli araçlara izin verdiklerini belirten Akşit, şunları kaydetti:

"Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar."

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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