Hyundai Bayon, ikinci neslinde daha köşeli bir tasarıma, genişleyen kabine ve yeni konfor donanımlarına kavuştu. İzmit’te üretilecek model, turbo benzinli motorların ardından 2027’de 138 beygir gücündeki tam hibrit seçeneğiyle de sunulacak.

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Hyundai, yeni nesil Bayon’u Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttı. İlk kez 2021’de satışa çıkan model, kapsamlı değişimle birlikte daha belirgin SUV oranlarına geçiyor. Yükselen kaput çizgisi, köşeli çamurluklar ve yeni aydınlatmalar, Bayon’u tasarım açısından yeni Tucson’a yaklaştırıyor.

Yeni Bayon’un Avrupa pazarına yönelik üretimi yine Türkiye’de gerçekleştirilecek. Hyundai, İzmit fabrikasında yeni neslin üretimine 2026 bitmeden başlamayı planlıyor. Yeni Bayon’un 2027'nin ocak veya şubat ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: Türkiye’de üretilecek SUV’a hibrit motor geliyor

DAHA KÖŞELİ GÖVDE, DAHA BELİRGİN SUV GÖRÜNÜMÜ

Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım anlayışını kullanan Bayon, önceki neslin daha akıcı çizgilerini keskin yüzeylerle değiştiriyor. Ön bölümde yatay aydınlatma imzası, şekillendirilmiş kaput ve alt koruma görünümündeki tampon ayrıntıları öne çıkıyor.

Yan tarafta belirgin çamurluklar, kontrast renkli kaplamalar ve tavan rayları bulunuyor. Kısa ön ve arka gövde çıkıntıları korunurken 18 inçe kadar jantlar ve siyah tavan seçeneği sunuluyor. Arka bölümde de yatay aydınlatmalarla genişlik vurgulanıyor.

Yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: Türkiye’de üretilecek SUV’a hibrit motor geliyor

BAYON’DA N LİNE İLK KEZ GELİYOR

Bayon ailesine ilk kez katılan N Line ise farklı tamponları, 18 inçlik özel jantları, çift egzoz çıkışı ve parlak siyah ayrıntılarıyla sportif görünümü güçlendiriyor. Kabinde kırmızı dikişler ve N Line’a özgü detaylar kullanılıyor.

BAGAJ HACMİ BENZİNLİDE 440, HİBRİTTE 397 LİTRE

Yeni Bayon’un uzunluğu 4.245 mm, genişliği 1.810 mm, aks mesafesi ise 2.600 mm olarak açıklanıyor. Önceki nesle göre uzayan aks mesafesi, özellikle arka koltuktaki yaşam alanını artırıyor.

Yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: Türkiye’de üretilecek SUV’a hibrit motor geliyor

Bagaj kapasitesi motor seçeneğine göre değişiyor. Benzinli versiyonlarda 440 litre, hibritte ise 397 litre yükleme alanı bulunuyor. Bagaj tabanının altındaki saklama bölmeleri de küçük eşyalar için ek alan sağlıyor.

ÇİFT EKRAN VE HAVALANDIRMALI ÖN KOLTUKLAR

Kabinde donanıma bağlı olarak 12,3 inçlik dijital göstergeyle 12,3 inçlik multimedya ekranı, kavisli bir düzen içinde bir araya getiriliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine Hyundai Digital Key 2 eşlik ediyor. Uyumlu telefon veya akıllı saat, kapıları açmak ve otomobili çalıştırmak için kullanılabiliyor.

Yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: Türkiye’de üretilecek SUV’a hibrit motor geliyor

Konfor seçenekleri arasında ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, açılabilir panoramik cam tavan ve kablosuz telefon şarjı bulunuyor. Arka yolcular içinse eğimi ayarlanabilen koltuk sırtlıkları, orta kol dayama, koltuk ısıtması ve ayrı havalandırma çıkışları sunuluyor.

İLK ETAPTA İKİ TURBO BENZİNLİ SEÇENEK

Yeni Bayon, başlangıçta 1,0 litrelik T-GDI turbo benzinli motorla satışa sunulacak. Motorun iki farklı güç seviyesi, 90 beygir ve 115 beygir üretiyor. Her iki seçenek için altı ileri manuel ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman açıklanıyor.

Yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: Türkiye’de üretilecek SUV’a hibrit motor geliyor

Önden çekişli modelin benzinli versiyonlarında 0-100 km/s hızlanması, motor ve şanzımana bağlı olarak 10,8-14,1 saniye arasında değişiyor.

TAM HİBRİT BAYON 2027’DE GELİYOR

Ürün gamına 2027’de katılacak tam hibrit sistemin, 1,6 litrelik GDI benzinli motoru elektrik motoru ve altı ileri çift kavramalı şanzımanla birleştirmesi planlanıyor. Hedeflenen toplam güç ise 138 beygir.

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