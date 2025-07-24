Yeni ÖTV oranlarına sektörden net mesaj: Geçici değil kalıcı vergi sistemi şart! 

24 Temmuz 2025 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kararla uygulamaya alınan yeni ÖTV oranlarını değerlendiren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV’nin hala motor hacmine dayalı bir sistemle belirlendiğini, vergi oranlarının artırıldığını ve yeni kademeler eklendiğine dikkat çekti.

En son Kasım 2022’de, içten yanmalı motorlu araçları da kapsayan bir matrah güncellemesi yapıldığını hatırlatan Bozkurt; “Ancak enflasyon karşısında bu matrahlar kısa sürede geçerliliğini yitirmişti. Bu durum, otomobillerin alt vergi dilimlerinden yararlanamamasına, en yüksek vergi diliminde kalmasına ve dolayısıyla tüketici mağduriyetlerine neden olmuştu. Bugün yapılan benzer bir güncellemenin de kısa sürede etkisini kaybetmesi muhtemeldir. Bu nedenle, mevcut sistem yalnızca geçici bir çözüm sunmaktadır. Kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Bozkurt açıklamasına şu sözlerle devam etti: Bizim sektör olarak bütün çalışmalarımız her zaman otomobilin ulaşılır hale gelmesi üzerinedir. Yani vergilerin düşürülmesini ve mobiliteye erişimin daha kolay olmasını istiyoruz. Şu anda otomobilin üzerinde çok yüksek bir vergi yükü bulunuyor. Vergi sisteminin de yeni teknolojileri yansıtacak şekilde tamamen değiştirilmesi gerekiyor.

Mobilitenin temel bir ihtiyaç olarak kalması ve yaşlı araç parkının yenilenme gerekliliği, pazarı destekleyen unsurlar arasında yer alsa da, krediye erişim zorlukları ve yüksek vergilendirme politikaları, satışları sınırlandırmaya devam edecektir.

Daha önce de önerdiğimiz ve sunduğumuz gibi otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan çağdaş, yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz. Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz. Bugün itibariyle Özel Tüketim Vergisi ve vergi oranlarının kademelerini belirleyen matrah uygulamasına dayalı mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engelliyor.