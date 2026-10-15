Savunma sanayiinde yabancı elektrikli otomobillere yönelik kısıtlamalar, Togg'un önemini yeniden gündeme taşıdı. Türk mühendislerinin geliştirdiği işletim sistemi otomotivde teknolojik bağımsızlık hedefini güçlendiriyor.

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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, 11 Ekim'de katıldığı konferansta, üzerlerindeki çok sayıda kamera ve sensör sebebiyle çevrenin haritasını çıkarabildiklerini belirterek ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli otomobilleri almadıklarını açıklamıştı.

Bu değerlendirme, Türkiye'nin kendi otomotiv teknolojisini geliştirmesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik ve bağımsızlık meselesi olduğunu da ortaya koydu.

Yerliliğin önemi ortaya çıktı: Togg’da millî akıl

Togg, bu açıdan Türkiye'nin öne çıkan teknoloji projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. T10X modelinde kullanılan TruOS işletim sistemi, Togg mühendislerinin geliştirdiği dijital altyapının önemli parçalarından biri. Yazılımın yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilmesi, otomobilin dijital dünyasında Türkiye'nin söz sahibi olması açısından önem taşıyor.

Togg'un teknoloji yolculuğunda navigasyon ve harita sistemleri de önemli bir yer tutuyor. Türkiye, konum ve harita teknolojilerinde yerli çözümler geliştirmek amacıyla 2026 yılında yeni bir iş birliğini hayata geçirdi.

Yerliliğin önemi ortaya çıktı: Togg’da millî akıl

Başarsoft'un ana yükleniciliğinde, Bilişim Vadisi ortaklığında kurulan yapı ve Togg'un katılımıyla yürütülecek Yerli Navigasyon Projesi için 12 Mart'ta imzalar atıldı.

Yerliliğin önemi ortaya çıktı: Togg’da millî akıl

Proje, Türkiye'nin yol ve konum verilerini yerli teknoloji ekosistemiyle işleyebilmesini ve navigasyon alanında dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor. Navigasyon, sürücüyü bir noktadan diğerine ulaştıran basit bir uygulamanın ötesinde, konum ve harita verilerinin işlendiği kritik bir teknoloji alanı. Togg'un bu projede yer alması da yerli otomobilin yalnızca bir araç markası olarak değil, Türkiye'de geliştirilen dijital mobilite çözümlerinin parçası olarak konumlandığını gösteriyor.

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