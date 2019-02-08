Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp uygulaması üzerinden iş arkadaşlarına yazdıkları mahkemeye taşınan çalışan, bu sebeple işini kaybetti. Hem de ihbar ve kıdem tazminatlarını da alamadan. İşte iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı feshine sebep olan durum ile ilgili Yargıtay'ın kararı!

WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL OLDU, İŞTEN KOVULDU!

T.C.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2015/21533 Karar No:2015/31412 ile 05.11.2015 tarihinde karara bağlanan davada, kadın iş arkadaşına akşam evden, “bana çamaşır alacak mısın?'' yazan çalışanın işveren tarafından işine son verilmesi haklı bulunmuştur. Kararda "Somut uyuşmazlıkta, davacı ile işyerinde çalışan bayan işçi arasında yaşanan diyalog ve mesajlaşma eylemi sabittir. Bu olgu mahkemenin de kabulündedir. Davalı tanık anlatımlarından davacının işyerinde olumsuz uslup ve tarzda konuşmalarının bulunduğu da anlaşılmıştır. Bu davranışların işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabit olup, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceğinden, fesih davacının davranışlarına dayalı geçerli nedene dayanmaktadır." denilmiştir.