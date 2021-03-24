Deezer'ın yeni “Aile HiFi” aboneliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. HiFi abonelerinin, bugünden itibaren ‘Aile HiFi' üyeliğine geçip 6 kişiye kadar profil oluşturabilecekleri duyuruldu. Yeni abonelik seçeneği, HiFi kullanıcıları için sadece 9 lira farkla sunulurken, şimdilik sadece HiFi aboneleri Aile seçeneğine geçiş sağlayabilecek. Ancak bu sene içinde Deezer Aile HiFi aboneliğini aynı fiyata yeni üyelere de sunulacak.
Deezer'dan yeni üyelik seçeneği
24.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Global müzik yayını servisi Deezer, aboneleri için yeni ‘Aile HiFi’ seçeneğini tüm dünyada kullanıma sundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Deezer,
777104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/777104.aspx
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