Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deezer'ın yeni “Aile HiFi” aboneliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. HiFi abonelerinin, bugünden itibaren ‘Aile HiFi' üyeliğine geçip 6 kişiye kadar profil oluşturabilecekleri duyuruldu. Yeni abonelik seçeneği, HiFi kullanıcıları için sadece 9 lira farkla sunulurken, şimdilik sadece HiFi aboneleri Aile seçeneğine geçiş sağlayabilecek. Ancak bu sene içinde Deezer Aile HiFi aboneliğini aynı fiyata yeni üyelere de sunulacak.