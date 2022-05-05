Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'dan şirketin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Açıklamada, şirketin eğlence sektöründe mekaniği ve sanal gerçekliği birleştirerek yüksek teknolojili üretim yaptığı ve ürünleri ihraç ettiği belirtildi.

DOF Robotics'in geliştirdiği ürünlerin tüm dünyada eğlence sektöründe tematik parklarda kullanılan bir teknoloji olduğunu belirten Varank, "Burada firmamız kendi geliştirdiği, tasarladığı, Bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezinde projelerini oluşturduğu ürünlerini üretiyor ve daha sonra dünyanın her tarafına ihraç ediyor." şeklinde konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ARTIYOR

Mustafa Varank, animasyonun yaygınlaşmaya başladığını vurgulayarak açıklamasını sürdürdü: "Artık gerçek hız treni diyebileceğimiz lunaparktaki eğlence aletlerinin sanalla birleştirilmiş, mekanik ama yüksek teknolojili ve güvenlik standartları yüksek versiyonlarına insanlar çok daha kolay erişip deneyimleme imkanına sahip olabiliyorlar. Buradaki hız trenine Mustafa Bey ile birlikte bindik. Sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktık, ilginç bir deneyim yaşadık. Giderken Uzak Doğu'yu andıran özellikle çocukları ve gençleri daha çok heyecanlandıracak birtakım mücadeleleri de yapabileceğiniz bir versiyonu beraber denedik. Gökyüzünde uçarken etrafınızda döndüğünüzü, takla attığınızı hissediyorsunuz. Tabii bunu sadece gözlük vasıtasıyla mekanik sistemlerin desteğiyle denemiş oluyorsunuz.”

Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını belirten Varank, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin daha çok katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme kazandığını söyledi.

ŞİRKETLERE DEVLET DESTEĞİ

Varank, yakın zamanda ziyaret ettikleri bir animasyon stüdyosunun da dünyanın her tarafına animasyon sattığını sözlerine ekledi. Devlet desteğine işaret eden Varank, “Biz tüm sektörleri gerek TÜBİTAK gerek KOSGEB destekleriyle ya da firmaların kendi bünyeleri içinde açtıkları Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle desteklemeye devam ediyoruz. Eğer firmalarımız büyük yatırımlar yapacaksa yatırım teşvik sistemimiz devreye giriyor. Müteşebbisler bu işi kendileri başarıyor ama devletimizin onlara olan katkıları da yadsınamaz derecede. Bu firma yaklaşık 5 projeyi TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirmiş. Buradaki ürünlerin bir kısmının ilk geliştirilmesi TÜBİTAK projeleri sayesinde olmuş. Tabii ki devletin verdiği bu imkanların reel sektörü tetikliyor olması da aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.” dedi.

Varank, DOF Robotics'in kendi alanında dünyada ilk 3 sırayı zorlayan firmalardan olduğunu ama birinci sırada görmek istediklerini belirtti.

YÜZDE 90 İHRAÇ ORANI

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan da ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ettiklerini ve 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ağırlıklı olarak ABD ile çalıştıklarını da belirtti.

ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji fuarlarından, CES Las Vegas ve IAAPA Orlando'da ödüller alan firma, ABD ve Çin başta olmak üzere, Marvel Studios ve Universal Studios gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarında yer alıyor.

Firmanın son dönemdeki en önemli başarılarından biri de FELD Entertainment'in dünyaca ünlü markası olan Monster Jam'in (Canavar Kamyonlar) isim haklarını teknolojisi ile birleştirmiş olması.

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