Türkiye Gazetesi

Yapımına 2018 yılında başlanan Uçan Araba Projesi TUSİ 'Ufuktaki Teknoloji' sloganıyla çıktığı yolda, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) UAM bünyesindeki Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirildi. 13-15 Eylül tarihleri arasında Raffles İstanbul Hotel’de düzenlenen AIRTAXI World Congress Urban&eVTOL’de sergilenen TUSİ, büyük ilgi gördü.

Uçan Araba Projesi TUSİ, ismini 13’üncü yüzyılda yaşayan Farslı bilim insanı Nasirüddin Tusi’den alıyor. Önden çeker 3 tekerlekli araç alt yapısında tasarlanmış olup, 8 rotorlu bir sistem üzerinde alüminyum şase ve karbon fiber gövdeden oluşturularak hayata geçirildi.

75 kW motor gücüne sahip olan TUSİ, 85 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılan açıklamada, TUSİ’nin uzaktan kontrol veya dâhili pilot kontrol seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olup, kişiye özel kullanım dışında savunma sanayii, arama kurtarma ve zirai ilaçlama alanlarına da uyarlanabilir özellikte olduğu belirtildi.

3,5 SAATTE ŞARJ OLUYOR

2018 yılında tasarım ve üretim aşamalarına başlanan TUSİ’nin şarj süresi 3,5 saat, geliştirilen son hali ile 10 dakika havada kalma süresi bulunuyor. Havada kalış ve faydalı yük taşıma kapasitesinin artırılması için üzerinde çalışılan TUSİ’nin zirai ilaçlama amaçlı bir drone versiyonu da planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yahya Kemal Kıran, “Kongrede, eVTOL olarak anılan elektrikli hava taşıtlarının, devletin ilgili yönetmeliklerinin hazırlanması ve yürürlüğe girmesini müteakiben şehirlerde kullanılmaya başlayabileceği ve ABD ve Kanada’da kullanılmakta olduğuna dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Üniversite olarak çalışmalarımıza hız kazandırmak, uçan arabayla ilgili mevcut birikimimizin artırılmasına ve yeni prototiplerin üretilmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapılacaktır.” dedi.

AIRTAXI World Congress Urban&eVTOL ogranizasyonunun sponsorluğunu; İstanbul Gelişim Üniversitesi, Istanbul Airport ve Türk Hava Yolları gibi büyük kuruluşlar üstlendi.

İlk milli uçan araba Cezeri Diyarbakırlılar ile buluşacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" düzenleyecek. Sergide, Baykar'ın geliştirdiği ve 15 Eylül 2020'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' de yer alacak.

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