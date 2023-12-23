Akıllı telefonların yerini alması beklenen 'Humane AI Pin' satış tarihi açıklandı

23 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:26

Humane AI Pin'in Mart ayında ilk teslimatları gerçekleştirmesi bekleniyor. Cuma günü şirket, X'teki (Twitter) bir gönderide, Mart ayında sevkiyat başladığında ön sipariş verenlerin öncelikli olacağını açıkladı. Şirket daha önceki bir açıklamasında ise, gelecekte akıllı telefonların yerini almak üzere tasarlanan ekransız giyilebilir cihaz için 2024 başında satışa çıkacağını belirtmişti.

Eski Apple çalışanları Bethany Bongiorno ve Imran Chaudhri tarafından kurulan Humane, akıllı telefonun son demlerini yaşadığını düşünüyor. Chaudhri, Kasım ayındaki basın toplantısında, yapay zeka destekli giyilebilir cihazı 'yeni bir düşünme biçimi, yeni bir fırsat duygusu' olarak tanımladı.

HUMANE AI ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Peki, Humane AI özellikleri neler, fiyatı ne kadar? 699 Dolar'dan satılacak olan Humane AI Pin'in ekranı yok; bunun yerine sesli ipuçlarına ve ilgili bilgiyi kullanıcının eline ışınlayan bir projektöre sahip.

Cihazı geliştirenler, Humane AI'in gizlilik odağını bağlamsal zekayla birleştirerek, 'neye ihtiyacınız olduğunu hızlı bir şekilde anlayarak sizi doğru yapay zeka deneyimine veya hizmetine anında bağlayacağını' söylüyor, cihazın gizlilik odaklı bir sisteme sahip olduğunu vurguluyor.

Teknoloji devleri OpenAI, Microsoft ve Tidal ile ortaklık kuran Humane, şirketin, dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden ve platformlarından bazılarına erişim sağladığını belirtiyor.

Humane AI Pin, Cosmos OS yazılımını destekleyen özel bir Qualcomm AI Engine'e sahip dört çekirdekli bir Snapdragon işlemci ile çalışıyor. Cihaz, üç renk seçeneğiyle müşterilerin karşısına çıkarken, bunlardan ikisi fiyatı 100 dolar daha artırıyor.

Şu anda ABD'de satışta olan cihaz için kullanıcıların, T-Mobile operatör ağının üzerinde bir MVNO (mobil sanal ağ operatörü) olarak oluşturulan pinin hücresel verilerine erişmek için ayda 24 Dolar ödemesi gerekiyor.

HUMANE AI SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Öncelikle, Humane AI Pin'in ilk etapta Türkiye'de satılmayacağını belirtelim.

Bununla birlikte, Humane, Mart ayında sevkiyatlara başlayacağını belirtirken, kalan siparişlerin alındıkları sıraya göre dağıtılmaya devam edeceğini de açıklamasına ekledi.

Humane AI Pin satın almak isteyenlerin Humane'in web sitesinden ön sipariş vermesi mümkün. Eclipse'in (siyah üzerine mat siyah) fiyatı 699 dolar, Lunar'ın (beyaz üzerine cilalı krom) ve Equinox (siyah üzerine cilalı krom) renk çeşitlerinin fiyatı ise 799 dolar.