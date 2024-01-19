Alper Gezeravcı şu anda nerede? İşte Crew Dragon kapsülünün canlı konumu

19 Ocak 2024 16:01 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 16:02

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak üzere fırlatıldı. Uzay görevinin fırlatması, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan NASA'ya ait Kennedy Uzay Üssü'nden gerçekleşti.

Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzay istasyonunda 14 gün boyunca bilimsel deneyler yapacak. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu çerçevesinde uzaya gönderilen Gezeravcı'nın 13 bilimsel deneyi yürütmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 görevinde yalnız değil. Gezeravcı ile birlikte Ax-3 misyonunda ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansından İsveçli Marcus Wandt da yer alıyor.

ALPER GEZERAVCI ŞU ANDA UZAYDA NEREDE?

Ax-3 ekibinin uzay yolculuğunun 36 saat sürmesi, 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 13.15 civarında Dragon aracının ISS'e kenetlenmesi planlanıyor.

Öte yandan, Falcon 9 roketinin ilk aşaması, Dragon kapsülünü belirlenen yükseliğe ulaştırdıktan sonra kapsülden ayrılarak yeryüzüne iniş yaptı. "Güçlendirici" olarak tanımlanan roket kısmı, fırlatılmadan yaklaşık 8 dakika sonra SpaceX'in Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonuna başarılı bir şekilde indi.

Roketin ikinci aşaması ise Dragon kapsülüydü ve kalkıştan yaklaşık 12 dakika sonra ayrılarak 36 saatlik yolculuğuna koyuldu.

20 Ocak günü (yarın) Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. İstasyona entegre olmasının ardından kapsülün kapısı açılacak ve astronotlar uzay üssüne girebilecek.

Peki, Alper Gezeravcı'nın uzay aracı şu anda nerede? İlk Türk astronotun içinde olduğu Crew Dragon kapsülünün canlı konumunu takip etmek mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken şey, spacex.com/follow-dragon bağlantısına tıklamak. Bu sayfa üzerinden Dragon aracının ve ISS'in konumlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.