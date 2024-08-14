Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Amazon Prime Gaming, ağustos ayında sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. Prime Gaming Türkiye, bu ay oyunculara çeşitli popüler oyunları ücretsiz olarak sunacak.
Amazon Prime üyeleri, ağustos ayında Prime Gaming platformundan şu oyunlara ücretsiz erişim sağlayabilecek:
SteamWorld Heist
Deus Ex: Mankind Divided
Tomb Raider: The Angel of Darkness
Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles
Gravity Circuit
South of the Circle
Loop Hero
Trek to Yomi
Kraken Academy!!
Baldur's Gate II: Enhanced Edition
Beholder 3
Hard West 2
En Garde!
Stray Gods: The Roleplaying Musical
Grime: Definitive Edition
KeyWe
Figment 2: Creed Valley
Spells & Secrets
Young Souls
Arcade Paradise
INDUSTRIA
The Collage Atlas
Prime Gaming üyeleri, bu oyunların yanı sıra, popüler oyunlarda kullanabilecekleri çeşitli seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri de elde edebilecekler. Ayrıca, Twitch üzerinden tercih ettikleri yayıncılara 30 gün boyunca ücretsiz abonelik fırsatından yararlanabilecekler.
Ağustos ayında sunulan bu geniş oyun yelpazesi, Prime Gaming kullanıcılarının oyun deneyimlerini zenginleştirecek ve yeni oyunlarla tanışmalarını sağlayacak.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi