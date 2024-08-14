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Haberler > Teknoloji > Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amazon Prime Gaming, ağustos ayında sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. Prime Gaming Türkiye, bu ay oyunculara çeşitli popüler oyunları ücretsiz olarak sunacak.

Amazon Prime üyeleri, ağustos ayında Prime Gaming platformundan şu oyunlara ücretsiz erişim sağlayabilecek:

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 1. Resim

SteamWorld Heist

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 2. Resim

Deus Ex: Mankind Divided

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 3. Resim

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 4. Resim

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 5. Resim

Gravity Circuit

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 6. Resim

South of the Circle

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 7. Resim

Loop Hero

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 8. Resim

Trek to Yomi

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 9. Resim

Kraken Academy!!

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 10. Resim

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 11. Resim

Beholder 3

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 12. Resim

Hard West 2

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 13. Resim

En Garde!

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 14. Resim

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 15. Resim

Grime: Definitive Edition

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 16. Resim

KeyWe

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 17. Resim

Figment 2: Creed Valley

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 18. Resim

Spells & Secrets

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 19. Resim

Young Souls

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 20. Resim

Arcade Paradise

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 21. Resim

INDUSTRIA

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024 - 22. Resim

The Collage Atlas

Prime Gaming üyeleri, bu oyunların yanı sıra, popüler oyunlarda kullanabilecekleri çeşitli seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri de elde edebilecekler. Ayrıca, Twitch üzerinden tercih ettikleri yayıncılara 30 gün boyunca ücretsiz abonelik fırsatından yararlanabilecekler.

Ağustos ayında sunulan bu geniş oyun yelpazesi, Prime Gaming kullanıcılarının oyun deneyimlerini zenginleştirecek ve yeni oyunlarla tanışmalarını sağlayacak.

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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