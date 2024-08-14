Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları - Ağustos 2024

Amazon Prime Gaming, ağustos ayında sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. Prime Gaming Türkiye, bu ay oyunculara çeşitli popüler oyunları ücretsiz olarak sunacak.

Amazon Prime üyeleri, ağustos ayında Prime Gaming platformundan şu oyunlara ücretsiz erişim sağlayabilecek:

SteamWorld Heist

Deus Ex: Mankind Divided

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles

Gravity Circuit

South of the Circle

Loop Hero

Trek to Yomi

Kraken Academy!!

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Beholder 3

Hard West 2

En Garde!

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Grime: Definitive Edition

KeyWe

Figment 2: Creed Valley

Spells & Secrets

Young Souls

Arcade Paradise

INDUSTRIA

The Collage Atlas

Prime Gaming üyeleri, bu oyunların yanı sıra, popüler oyunlarda kullanabilecekleri çeşitli seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri de elde edebilecekler. Ayrıca, Twitch üzerinden tercih ettikleri yayıncılara 30 gün boyunca ücretsiz abonelik fırsatından yararlanabilecekler.

Ağustos ayında sunulan bu geniş oyun yelpazesi, Prime Gaming kullanıcılarının oyun deneyimlerini zenginleştirecek ve yeni oyunlarla tanışmalarını sağlayacak.

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