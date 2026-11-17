Apple'ın App Store, Apple Music ve iCloud başta olmak üzere birçok hizmetinde erişim sorunları yaşandı. Binlerce kullanıcı kesinti bildiriminde bulundu.

Dinle Kaydet a- | +A

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın çeşitli dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. App Store ve Apple Music başta olmak üzere şirketin birçok platformunda meydana gelen kesintiler, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

BİNLERCE KULLANICI AKSAKLIK YAŞADI

Kesinti bildirimlerini takip eden Downdetector verilerine göre, TSİ 20.00 sıralarında Apple hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimlerinde artış görüldü.

Binlerce kullanıcı; Apple Support, iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Business Manager ve Apple Store hizmetlerinde aksaklık yaşadığını bildirdi.

Apple'ın sistem durumunu paylaştığı resmi internet sitesinde de kesintilere ilişkin bilgilendirme yayımlandı. Açıklamada, App Store ve Apple Music hizmetlerinde TSİ 19.45'ten itibaren sorun yaşandığı belirtilerek, "Bu hizmet yavaş çalışabilir veya kullanılamayabilir" uyarısı yapıldı.

Öte yandan AppleCare on Device hizmetinde TSİ 19.15'ten bu yana kesinti yaşandığı, iCloud hesaplarına giriş işlemlerinde ise TSİ 19.45 itibarıyla tüm kullanıcıları etkileyen sorunlar görüldüğü kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala