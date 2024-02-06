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    • BAYKAR, Ukrayna'da İHA ve SİHA tesisi kuruyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    BAYKAR, Ukrayna&#039;da İHA ve SİHA tesisi kuruyor!
    Baykar, Ukrayna, İHA, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'da 500 kişiye istihdam sağlayacak bir fabrikada İHA ve SİHA üretimine başlanacağını açıkladı.

    Yerli üretim İHA ve SİHA’larla dünyanın ilgisini çeken Baykar şimdi Ukrayna’da fabrika açmaya hazırlanıyor.

    Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna ordusunun elini güçlendiren yerli üretim İHA ve SİHA'lar pek çok bölgede savaşın seyrini değiştirince dünya çapında da önem kazanmıştı.

    Şu ana kadar Baykar Teknoloji, TB2'ler için 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalarken, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Riyad'daki Dünya Savunma Fuarı'nda bir müjde daha verdi.

    BAYRAKTAR'DAN UKRAYNA'YA FABRİKA

    Ukrayna'da üretime geçeceklerini duyuran Haluk Bayraktar, "Fabrikamız inşa ediliyor. İnşaatı bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var. Ardından iç makine, ekipman ve organizasyon yapısına geçeceğiz." dedi.

    BAYKAR, Ukrayna'da İHA ve SİHA tesisi kuruyor!

    Ukrayna'daki fabrikanın yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Haluk Bayraktar, üretim kapasitenin ise yıllık 120 civarında olacağını açıkladı. Ancak henüz TB2'nin mi yoksa TB3'ün mü üretileceği netlik kazanmadı.

    BİR FABRİKA DA SUUDİ ARABİSTAN'A

    Haluk Bayraktar, devam eden çatışmaların ise tesis için güvenlik sorunu oluşturmadığını kaydetti. Bayraktar, önümüzdeki iki yıl içinde Suudi Arabistan'da da üretime başlama planlarının yolunda gittiğini söyledi.

    Baykar, Temmuz ayında insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın Suudi Arabistan'a ihracına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.

    Bayraktar, bu yıl 2023 yılında 36 adet olan Akıncı'nın üretimini de ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BaykarUkraynaİHA
    Haberler > Teknoloji > BAYKAR, Ukrayna'da İHA ve SİHA tesisi kuruyor!
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