Bayraktar TB3'den bir rekor daha! Tam 24 saattir havada... Üstelik 'yerli' özelliğiyle

20 Aralık 2023 15:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:13

Bayraktar TB3 yeni bir rekora daha imza attı. 14 Aralık günü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3 SİHA'nın Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi kapsamında 12 saat havada kaldığını ve 12'nci uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurmuştu. Bu testin üzerinden sadece bir hafta geçmişti ki bu sefer TB3'ün 24 saat boyunca havada kaldığı haberi geldi.

MilDefin.com'un aktardığı bilgilere göre, Bayraktar TB3 SİHA 24 saattir havada ve bugün saat 11.00'da uçuşuna devam ediyordu. Öte yandan, Bayraktar TB3, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından yerli imkanlarla üretilen TEI PD-170 motorunu kullanıyor.

TB3 SİHA TCG ANADOLU'DAN İNİŞ VE KALKIŞ YAPABİLECEK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

BAYRAKTAR TB3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel Uçuş Performans Kriterleri:

• 14 Metre kanat açıklığı

• 8.35 metre uzunluk

• 2.6 metre yükseklik

• 1450 Kilogram kalkış ağırlığı

• TAS seyir hızı : 125 knots

• Maksimum hız : 160 knots

• 280 Kilogram faydalı yük kapasitesi

• 24+ saat havada kalış süresi

Gelişmiş Özellikler:

• Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

• Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

• Otomatik iniş ve kalkış